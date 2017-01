Aumentos ineludibles

Días y semanas, tiempos difíciles en lo económico y social vienen con prisa a partir del incremento a las gasolinas, al recurso indispensable en los hogares como es el gas. En el transporte de carga y de pasajeros, quienes proporcionan los servicios no esperaron decisiones de las autoridades, ni siquiera presentaron las solicitudes formales, correspondientes. Dieron por hecho que al aumentar los precios de la gasolina y del diesel se les daba el banderazo para hacer lo propio, de acuerdo a sus criterios y necesidades.

En el caso de los taxistas de la ciudad de Oaxaca, los incrementos los aplicaron desde el primer día del año. Las tarifas oficiales, que nunca han respetado, pueden esperar el tiempo que quiera el secretario de Vialidad y Transporte, no son y no han sido necesarias. Los conductores imponen las propias, dependiendo de la distancia y de cómo se dejen los usuarios. Para quienes viven en la capital del estado y en los municipios conurbados, se volvió costumbre que antes de abordar las unidades pregunten y convengan el precio del servicio. Así se evitan discusiones y alegatos que resultan inútiles.

En la capital del estado los traslados en taxis son especialmente caros. La tarifa mínima no es menor a 50 pesos. De esta cantidad hacia arriba es el precio. Situación diferente es la de Juchitán, donde el servicio se proporciona con una cuota generalizada de 25 pesos, sin importar las distancias que pueden ser de unas cuantas calles o de un extremo a otro. Es posible que la tarifa se modifique, pero con la moderación que caracteriza a los propietarios y operadores de las unidades. Es de esperarse que así sea.

Si de taxistas foráneos se trata, al igual que de moto taxistas, la situación es la misma con respecto a los de la ciudad de Oaxaca. Apoyados por organizaciones caracterizadas por violentas, arbitrarias, prepotentes, han hecho lo que les viene en gana. No solo se disputan territorios y el pasaje, también actúan al margen de las normas. Con el pretexto del llamado “gasolinazo” ya aumentaron los precios de traslados sin esperar la autorización de la autoridad, a la que generalmente no han respetado. La tarifa mínima la establecieron en 7 pesos por pasajero. Si la capacidad de un moto taxi es de 3 personas, recaudan 21 pesos en un solo servicio. Las cuotas se elevan a 12 pesos si el traslado es nocturno.

El enojo ciudadano es comprensible. El golpe económico a las familias es brutal. Sobre todo para quienes viven en la periferia, en colonias donde el servicio de autobuses urbanos no se cubre, no existe. De ahí que haya proliferado el servicio de moto taxis, con unidades que acceden a donde la otra forma de traslado no se proporciona por diversas razones, entre ellas las condiciones de las calles. Los moto taxis son un mal necesario. Como son los taxis foráneos que cubren las rutas de la capital hacia los municipios del Valle y de las otras regiones del estado.

Nada más que éstos, los taxis, si bien proporcionan servicios útiles por necesidad, se identifican negativamente en varios sentidos. Uno de ellos es ser protagonistas de accidentes en las poblaciones y carreteras con saldos trágicos, con daños económicos importantes. No falta la actitud irresponsable de algunos conductores ni conductas reprobables en acciones en contra de mujeres.

Ahora las tarifas también las aumentan a criterio de las organizaciones, de los poseedores de las concesiones y de los conductores que deben entregar una cuota incrementada, además de cubrir los gastos de gasolinas, reparaciones, refacciones, impuestos y la utilidad por la que trabajan. Las nuevas tarifas las decidieron ellos. No tomaron en cuenta a la autoridad, que con esto demuestra lo mucho que le importan las consecuencias, que van en contra de los usuarios, de los pasajeros que por necesidad se arriesgan a utilizar los vehículos que se identifican por los calores guinda y blanco.

Los aumentos son, reiteramos, esperados, ineludibles, a pesar de las protestas, de la inconformidad de la población, de los bloqueos, del rechazo. Los operativos que pretenda realizar la Secretaría de Vialidad y Transporte, serán, como otros, inútiles. Si algo molesta a la ciudadanía es la indolencia de quien deben normar, corregir, ordenar, en el transporte, que si algo lo identifica es la posición de reto que asumen permisionarios y concesionarios.

Opinión de Mario Blanhir González