Como terremoto social calificó el Arzobispo de Antequera, José Luís Chávez Botello, las reacciones de la población en todo el país, por la decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de incrementar los precios de las gasolinas y del gas, combustibles indispensables para las actividades económicas y sociales. De ahí se generan aumentos en cascada, en todos los productos de la canasta básica y en lo demás, pues todo se transporta y distribuye hasta los centros de venta. La descripción sobre lo que pasa es exacta por las expresiones violentas generadas por la inconformidad y la impotencia.

Las protestas no han cesado desde el anuncio de los aumentos, que son y serán diferentes en las 90 zonas en las que se ha dividido el territorio nacional, que serán distintos día a día, de dependiendo de los precios internacionales del petróleo. Las explicaciones y justificaciones del secretario de Hacienda y del propio presidente sobre s las causas, razones y motivos, no han tenido el efecto esperado. La irritación y las protestas, en todos los sectores de la sociedad, se mantienen, aunque con menos violencia y vandalismo.

En esto que ha agitado a la población no faltan los que claman por la renuncia del presidente Peña Nieto, que le ha echado la culpa a los anteriores gobiernos. A Felipe Calderón Hinojosa, por haber “quemado” dinero público con subsidios a las gasolinas, desperdició un billón de pesos para evitar costos políticos y las reacciones que hoy están en las calles. Las críticas y condenas se repiten en todos los medios, en todos los sectores sociales. Nada de lo intentado hasta ahora para que la sociedad comprenda y entienda los motivos ha funcionado, porque las consecuencias están en los hogares de cada familia, con alimentos más caros, con el transporte público que no ha esperado que las autoridades autoricen nuevas tarifas, imponen las que consideran deben ser.

Las manifestaciones de rechazo son de quienes legítimamente se expresan, porque el salario no les alcanza ni alcanzará. Porque no cuentan con ingresos seguros y deben multiplicar sus acciones para tratar de ganar unos pesos más que alivien el sustento diario. Pero también de quienes aprovechan las circunstancias para sacar raja política, para promocionar a partidos y aspirantes a la presidencia de la República en el cada vez más cercano 2018, en el que debe renovarse al titular del Poder Ejecutivo Federal. No han faltado los que actúan atendiendo a sus intereses, promueven y llevan a cabo los saqueos en tiendas departamentales y de conveniencia, en estaciones de venta de gasolinas, son delincuentes que arrastran a otros, que incitan a cometer delitos. La ocasión motiva a enfrentar a las fuerzas del orden con resultados trágicos. Como ocurrió en Baja California, donde fueran atropellados policías, lesionados de gravedad deliberadamente. Son elementos que intentaron llevar a cabo el desalojo de personas que bloqueaban instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Lo que pasa, es el terremoto social al que se refiere el Arzobispo Chávez Botello. Un movimiento telúrico de dimensiones mayores causa: estragos, destrucción, desolación. Castiga por igual sin distinguir condiciones sociales y económicas. Sin apoyos, sin reacciones para enfrentar la emergencia, genera: rapiña, provoca desánimo y desesperanza, aumenta la pobreza, ocasiona desabasto de productos básicos. Los males se multiplican afectando más a quienes menos tienen; a quienes pierden todo, hasta la esperanza de sobrevivir.

Los bloqueos que en Oaxaca son frecuentes, se imitan en varias entidades para lo mismo, para protestar. Con ellos se afecta a terceros, a quienes tienen el derecho y la necesidad de transitar por las carreteras, por las calles de las poblaciones. Alguna respuesta se logra a costos mayores. En este caso no se darán las respuestas esperadas. El secretario de Hacienda confirmó que no habrá marcha atrás, que el ·gasolinazo” se mantendrán, que el plan de acción continuará hasta liberar los precios de los combustibles.

Cambiar la realidad no es posible a partir de la protesta y el vandalismo, sostiene Enrique Peña Nieto. Llama a actuar con serenidad, cuando la realidad es la de precios mayores por la materia que mueve al país. “Veo a organizaciones que quieren aprovechar la coyuntura”, advierte el presidente, que dice privilegiar atenciones a los más pobres, proteger a los menos favorecidos.

