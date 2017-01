Emma Stone, Amy Adams y más con ‘I Will Survive’ contra Trump

Durante el último proceso electoral en Estados Unidos, varios actores de Hollywood manifestaron sus opiniones políticas, y, en su mayoría, su descontento frente a la figura del republicano Donald Trump.

Después que Trump resultara presidente electo en noviembre, algunos de ellos aceptaron el resultado, pero aseguraron que seguirán luchando en contra de muchas de las políticas que el magnate ha propuesto.

Ahora a tan solo ocho días de su investidura como presidente de los Estados Unidos, la revista ‘W’ juntó a 21 actores y actrices para entonar el clásico de los 70 de Gloria Gaynor, ‘I Will Survive’, canción que ha sido definida como ‘histórica, cultural y artísticamente significativa’ por la Biblioteca del Congreso en EU.

Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Chris Pine, Taraji P. Henson, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Hailee Steinfeld, Naomie Harris, Michelle Williams, Dev Patel, Greta Gerwing, Anya Taylor-Joy y más, unieron sus voces para recitar de manera dramática algunas líneas de Gaynor.

De acuerdo a la revista ‘W’, algunas de las frases de la canción como ‘al principio tenía miedo, estaba petrificada’ y ‘¿creíste que me quedaría sentada? Oh no, sobreviviré’, resuenan en la situación actual y muestran una postura positiva ante esta.

“Mientras que la canción ha sido interpretada por varios lentes sociales, es la clase de himno que necesitamos más que nunca con la inauguración que se acerca. Y con una presidencia inevitable comandada por Donald Trump, sobreviviremos’, se lee en el artículo publicado en el sitio web.

La ceremonia de investidura de Donald Trump se llevará a cabo el próximo 20 de enero.

Con información de Excélsior