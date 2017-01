Cínicos y el gasolinazo

Me quedo con el análisis que hizo uno de los SENADORES del PAN, quien hizo señalamientos precisos y concisos acerca del terrible ABUSO de poder, cometido por Enrique Peña Nieto al DESTROZAR aún más la economía del PUEBLO mexicano, provocando con el ALZA de precios a las GASOLINAS una verdadera CASCADA de aumentos a los BÁSICOS, que son del consumo de los que menos recursos tienen. En principio, señalamos nosotros, que el aumento al precio de las TORTILLAS, NO afecta a los “funcionarios”, NI a los empresarios, entre muchos otros “mexicanos”, pues ellos COMEN PAN, NO las tortillas que hacen a mano MILES de familias de los pueblos olvidados y saqueados, NO solamente por los empresarios y SÍ por los propios representantes populares y los gobernantes. Por otra parte, ellos tampoco gastan un solo dollar de sus ingresos millonarios, pues, sobre todo los FUNCIONARIOS de gobierno reciben VALES para llenar los enormes tanques de GASOLINA de sus VEHÍCULOS oficiales y particulares. NO faltan, inclusive, las ESPOSAS (primeras y segundas) de muchos de los dueños del PODER, que también emplean sus “merecidos VALES”, NO solamente en las gasolinerías, sino también en las tiendas departamentales donde a veces “compran” su jamón y huevos, sobre todo cuando NO les llegan a tiempo las compras que hacen al extranjero. Seguramente la gente común, que busca divertirse y comunicarse en las REDES SOCIALES, porque NO pueden pagar diversiones costosas y viajes al extranjero, dará RESPUESTA FIRME a la OFENSA proferida por uno de los BENEFICIARIOS DEL PODER, que les llamó”IMBÉCILES” por manifestar su PROTESTA a la medida ordenada por P N, al liberar los precios de las gasolinas, DAÑANDO aún más al verdadero PUEBLO MEXICANO. Y, por otra parte, es probable que también el autor de tal agravio, DEFIENDA muy pronto a los DOS EX gobernadores últimos, que dejaron en la ruina a OAXACA y que en la misma fecha fueron señalados en nuestro DIARIO, este LUNES 10 de enero del 2017. El título de la información correspondiente lo dice todo: “Impunes, los desvíos de URO y CUÉ, acusa ASF”. Como pude verse, la misma AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN avala la denuncia. Sin embargo, en aras de la “democracia” que vivimos, NO faltará quien defienda también a esos dos SAQUEADORES, que han sido, inclusive, DENUNCIADOS PENALMENTE, SIN que la LEY les toque un solo pelo, gracias a la IMPUNIDAD y a la CORRUPCIÓN que, como un cáncer, ha invadido a los “gobernadores” de nuestro desdichado país. Nosotros, como ciudadanos dañados, perjudicados, por ese tipo de “gobernantes, estatales y federales”, continuaremos refiriéndonos al grave descontento, irritación, enca…miento, que se extiende entre millones de mexicanos SIN salario “profesional” y sin IMPUNIDAD para robar. Ratificamos que este mismo descontento ya ha sido observado por la propia clerecía de la IGLESIA católica, que ha hecho una ADVERTENCIA que deberían tomar en cuenta los saqueadores millonarios: “Se asoma en México un terremoto social”. Hay que recordar que en una REVOLUCIÓN, quienes MÁS pierden son los que más tienen. Sobre todo cuando han ROBADO al pueblo. Seguramente las PROTESTAS continuarán hasta que EPN revierta su orden …o los militares los acallen, en apoyo a SU presidente.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García