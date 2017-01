No hay desayunos gratis, todo tiene precio, el importe que corresponde a costos de producción, transporte, compraventa, comercio y al final según la oferta y demanda, costando menos los productos que se originan en el lugar, en el medio rural donde los alimentos se producen en huertos familiares o comunales, gallineros, granjas o ranchos, y no se tienen que transportar para vender, en cambio, lo que se traslada desde los lugares de producción, cultivado en invernaderos, agroindustrias o fábricas y se lleva a las ciudades, tiene mayor precio porque implica el transporte que se mueve con gasolina.

Si los combustibles suben de precio, lógico es que todos los productos que consumimos, utilizamos y necesitamos suban también su costo, porque desde el combustible que necesita un tractor para arar, la camioneta que transporta productos, el autobús de pasajeros de agricultores o empleados, trabajadores y absolutamente todo lo que se mueve, aumenta de precio, aunque valga lo mismo. No se debe confundir el valor con el precio, y así si los combustibles aumentan su precio, la reacción en cadena es explosiva depreciando al peso frente al dólar o euro, porque la única riqueza que tiene México no es oro o tecnología, es petróleo y no en forma de gasolina, porque las refinerías nacionales son obsoletas e insuficientes, así que al importar el combustible para vehículos se debe pagar más por cada litro detonando una escalada de precios que no podrán pagar quienes menos ganan. El aumento de precios inició y si bien la mayoría culpa a EPN, lo cierto es que él es la punta de iceberg, porque culpables son todos los políticos, gobernantes y nosotros mismos quienes desde el siglo pasado no quisimos aceptar la realidad: que el oro negro este siglo ya no se utilizaría porque coches híbridos, eléctricos y de hidrógeno son una realidad que se va extendiendo y, si los países desarrollados ya no compran petróleo a México, la opción que tomó el gobierno es sustituir el dinero que antes recibía PEMEX del extranjero, por el de los bolsillos de los mexicanos, que cada vez que llenen su tanque tendrán que pagar 100 pesos más, y muchos pesos más por tortillas, leche, carne, huevos, transporte, electricidad, entretenimiento, cultura, educación y lo que se requiere para tener calidad de vida, que ahora será difícil de cpnseguir porque el aumento de precios obligará a restringir el consumo de todo.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez