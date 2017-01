Sabrina Sabrok debuta como actriz porno

La exuberante rubia siempre se ha caracterizado por sus grandes senos y por sus preferencias por lo sadomasoquismo que incluye en sus shows.

Sabrina, quien ya tenía páginas de Internet con contenido erótico ahora se lanza como actriz y productora porno, bajo el nombre Sabrina Sabrok Porn, la también cantante argentina ha lanzado este sitio web con vídeos pornos teniendo relaciones sexuales con su esposo Alexandro Hernández.

Ella asegura que con la única persona que hará vídeos pornos es con su pareja, sin embargo, también producirá con actores y actrices porno que quieran participar en este proyecto. A través de su cuenta de Instagram ha invitado a sus seguidores a ver su nueva página:

A través de un comunicado Sabrok informó que el contenido de su página fue a petición de sus fans:

“Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes, y siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los fans me motivaron y el resultado son estos vídeos, en donde tengo sexo con mi marido Alexandro”.

El sitio web sabrinasabrokporn,com cuenta con dos diferentes tipos de membresía una mensual y una anual.

Con información de Agencias