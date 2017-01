Bienal Ayuntamiento

De forma excepcional la actual administración municipal para cronometrarse con las elecciones será distinta de todas las anteriores, en principio porque repite en la presidencia municipal el Lic. José A. Hernández Fraguas, siendo así el primer edil que tendrá dos fotos en el Salón de Presidentes y también porque únicamente gobernará la ciudad dos años, le faltará uno del tiempo reglamentario, y un año es mucho tiempo, son 365 días que transcurren lentamente, a la velocidad de 60 minutos por hora, períodos que si bien se manejan y utilizan positivamente pueden ser productivos y beneficiosos para el municipio de Oaxaca de Juárez.

Normalmente en el Ayuntamiento, cuando llegan por primera vez los funcionarios no saben qué demonios hacer, improvisan, inventan, algunos preguntan, otros no declaran su ignorancia en el cargo disfrazándola de arrogancia; la mayoría espera y, un año después, con conocimientos de causa actúan y se desempeñan como debe ser durante casi dos años, porque en el tercero se preparan para irse, pero en este ayuntamiento bienal, solo habrá dos años, no hay tiempo que perder y, afortunadamente JAHF con su experiencia de haber ocupado la silla presidencial no necesita aprender ni instruirse en temas de la ciudad capital, así que una vez decida cómo quedará el organigrama de su administración, que últimamente está remendando o adecuando, se supone en breve todo será expedito y eficiente, por supuesto, si sus colaboradores le pueden seguirle el ritmo de trabajo y compromiso, si no, los dos años serán insuficientes, porque lo que realmente importa es la disposición y calidad, no la cantidad y, si en dos años redime la ciudad de puestos ambulantes, rescata los jardines públicos invadidos de mugrosos tianguis, ordena el caos de transporte público, elimina el estacionamiento en avenidas importantes como el periférico o la carretera internacional y con cero tolerancia evita la doble fila; regula la velocidad en conducción, garantiza la seguridad sin corrupción policíaca o de agentes de tránsito, al tiempo que impulsa la cultura, turismo y comercio, los dos años podrían ser el impuso que necesita Oaxaca para superar sus graves problemas, sobre todo ahora que la SS22 del magisterio por fin parece ha entendido que su obligación es enseñar a los niños no la violencia y política, así que si el municipio de Oaxaca llega a mostrar un ambiente de paz y tranquilidad, podría ser que este ayuntamiento bienal fuera el inicio de una nueva era en Oaxaca, a pesar de las contingencias externas.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez