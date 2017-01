Basura, solución pospuesta                                                            

Uno de los graves problemas que enfrenta la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados es el de la basura. ¿Qué hacer con las màs de 800 toneladas de desechos que se generan diariamente si el tiradero ubicado en territorio del municipio de Zaachila, en colindancia con San Bartolo Coyotepec, se encuentra hasta el tope, al límite de su capacidad?

La pregunta la ha hecho la ciudadanía desde hace varios años teniendo como respuestas la decisión de ampliar la superficie adquiriendo terrenos aledaños y contratando los servicios de una empresa que se encarga de tratar los residuos para seguir operando el relleno sanitario. Nada màs que el espacio se ha reducido en cuanto al área útil que queda. Prácticamente se ha agotado. La empresa ha denunciado que la administración pasada, el gobierno de Gabino Cué, dejó un adeudo varios millones de pesos.

Afortunadamente el gobernador Alejandro Murat dispuso realizar el pago correspondiente, saldar la deuda para que continúe el manejo de la basura. Pero queda pendiente la ampliación del tiradero, que se ha visto afectado por la invasión de personas ligadas a organizaciones sociales, que han formado colonias y que ahora exigen sean reubicadas, además sean incorporadas a programas sociales y se les dote de servicios básicos como: agua potable, electricidad y drenaje.

La presencia de decenas de familias en el tiradero se debe a la actitud apática, indolente, de autoridades que en su momento debieron impedir que se asentaran, construyeran viviendas, formaran colonias, con los riesgos que implican vivir en un lugar totalmente insalubre, entre la basura y fauna dañina. Los desechos alcanzaron las casas que en forma improvisada fueron levantando. Ahora hay que dar soluciones, invertir en: lotes, viviendas y servicios.

El problema lleva varios años. Se ha atendido con paliativos, con “soluciones” temporales. La población de 27 municipios produce cada vez màs basura y el tiradero sigue siendo el mismo. Se ha extendido, pero al lugar siguen llegando familias que protegidas por grupos como el 14 de Junio, se instalan a pesar de los riesgos. La vida útil agoniza. Urgen acciones de largo plazo, soluciones viables, decisiones para impedir que los asentamientos humanos resten la superficie, delimiten màs las zonas de descarga y tratamiento.

El problema de la basura tiene otros factores. Es el caso del sistema de recolección que resulta irregular, insuficiente. Se tienen pocas unidades y las que operan frecuentemente se descomponen, dejan de circular porque las llantas están en mal estado, los motores y el sistema de colocación en las cajas no funcionan. No se dispone de presupuestos suficientes para renovar la flotillas, realizar reparaciones adquirir refacciones y llantas, pagar a los talleres que proporcionan la asistencia técnica.

Se han dado casos en los que los vehículos se quedan varados por descomposturas. Se les retira de la vía pùblica con grúas para evitar los reclamos de los vecinos. Las explicaciones de lo que pasa las dan los operadores y ayudantes de los vehículos, que además denuncian que frecuentemente se les retira de las rutas para apoyar el levantamiento de las toneladas de desechos que se acumulan en el Mercado de Abasto. Se tapa un hoyo y se destapan otros.

En las esquinas de las calles se amontonan bolsas, cajas, costales de basura. Le gente no espera el paso de las unidades recolectoras al no haber la certeza de que así será. La mayoría de los trabajadores que barren calles, plazas, parques, cumplen con sus funciones, Otros dejan de hacerlo dedicándose a recoger los desechos de domicilios particulares, oficinas y establecimientos comerciales. Se les identifica como “timbritos”, por aquello de ir tocando puertas para recibirlos a cambio de monedas, pagos “voluntarios”. La supervisión de los servicios o es deficiente o no existe.

Educación, cultural, recursos, conciencia, respeto, tiraderos adecuados, faltan para solucionar o al menos mitigar los afectos de un problema en aumento. La solución va màs allá de la ampliación del tiradero, del tratamiento de la basura, que es la parte final del proceso.

Propuestas sobre la formación de otro tiradero, en otra zona del Valle, ha habido, topando con la certeza de que habrá oposición de los vecinos. De ahí que se posponga la decisión. Nadie quiere miles de toneladas de basura en su entorno. Habría que buscar alternativas, aprovechar experiencias de solución de otras partes.

Opinión de Mario Blanhir González