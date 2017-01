Otro Pacto por México

Las protestas de todo tipo, la mayoría de ellas en tono subido y hasta agresivo, debido a la terrible ALZA de precios de las GASOLINAS, en pocos días ha logrado que el propio FIRMANTE y causante del problema social, se reuniera esta tarde del lunes 9 de enero del ya en curso 2017, con sus socios principales, los grandes EMPRESARIOS y alguna de las organizaciones CORPORATIVAS, para firmar otro PACTO nacional, según lo dicho, para PROTEGER la economía del pueblo mexicano, que ya NO ve lo duro, sino lo tupido. Mientras los susodichos “firmaban” su pacto, en varios estados de la REPÚBLICA MEXICANA continuaban las marchas, plantones, gritos de enojo y hasta de rebeldía en contra de EPN, quien NO pudo convencer al PUEBLO de que el nuevo precio de los combustibles ERA necesario, para poder seguir sosteniendo los programas de apoyo a los más necesitados. INCREÍBLE pero cierto, “para apoyarte” le aumentamos el precio, no solamente a las gasolinas, sino también al GAS doméstico, a la electricidad, a los pasajes de los camiones, a las tortillas, al pan (el de comer, NO el del “extranjero” Anaya… Y para COLMO de males, el PACTO, que ya fue FIRMADO, en ninguno de sus puntos menciona el AUMENTO SALARIAL a los trabajadores mexicanos que viven DE MILAGRO, mientras los virreygarays, los diputados, los senadores, los gobernadores, el presi dente, se reparten los salarios y las prestaciones más altos del planeta. Veremos muy pronto si los que solamente tienen para comer una vez al día…a veces, “se tragan el cuento del nuevo pacto” entre los que siempre han compartido las ganancias y las riquezas de MÉXICO. Por lo pronto, la TELEVISIÓN “nacional” ya empezó su campaña de apoyo al mencionado PACTO. Sin embargo, hasta la IGLESIA que domina y predomina en el país, ha señalado ya, que “Se asoma en México terremoto social”, debido a los abusos que ocurren a diario en contra del PUEBLO más necesitado. Por lo pronto, en nuestra ciudad capital, Monseñor Chávez Botello, asegura que “…cualquier acción contraria a lo que la gente necesita, es suficiente para exacerbar los ánimos…” y señala que “es necesario hallar mecanismos que no afecten a la población”. Entre los “acuerdos” firmados esta vez entre EPN y los empresarios, destacan las acciones que llevarán a cabo para que “aumenten los empleos”, lo cual suena más o menos conveniente, siempre y cuando los empresarios empiecen YA a pagar salarios más justos. Antes de que se generalice el ENCONO social y se empiecen a destrozar las instituciones, sin “saber qué hacer con los pedazos”. De otra manera habrá que esperar ya un CORTO tiempo, para ver quién gana, si los poderosos apoyándose en los militares para conservar el PODER o los más pobres y débiles del país, uniéndose para exigir lo suyo. Sin olvidar que hay UN TERCERO, que hasta ahora es el grupo con más ganancias: los VIOLENTOS que se han dedicado a saquear negocios, incluyendo el robo violento de vehículos a alguna agencia establecida, aprovechando la AUSENCIA total de autoridades y la aplicación de las LEYES.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García