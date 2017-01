Observatorio Municipal

Cuarenta y cuatro orbitas alrededor del sol cumplirá este año el Observatorio Astronómico Municipal, luego que en 1973 fuera inaugurado para beneficio cultural del municipio de Oaxaca de Juárez y de sus visitantes, constituyéndose desde entonces en un referente de la cultura oaxaqueña porque es en todo el mundo el único Observatorio Astronómico administrado por un Ayuntamiento, no por alguna universidad, institución académica, facultad, escuela o sociedad astronómica privada, sino que por la alcaldía y autoridades municipales.

El Observatorio Astronómico Municipal es un privilegio exclusivo de Oaxaca; porque si bien existen observatorios en México y el mundo, todos están a cargo de especialistas, astrofísicos, doctores e investigadores y no se permite el acceso de cualquier persona porque los telescopios siempre están ocupados y reservados con meses o años de anticipación, pero en Oaxaca, cualquier día y momento a partir que inicie la noche, el acceso al observatorio es libre y gratuito para que los interesados en las ciencias del cosmos observen el universo: planetas, la Luna, galaxias, nebulosas, cúmulos, cometas, lluvias de estrellas, eclipses o todo tipo de efemérides astronómicas están a disposición de los visitantes, con la enorme ventaja de observar en directo, real y verdaderamente, no imágenes, fotos o, videos que son simulacros, sino los astros tal como son y con su respectiva explicación de la naturaleza o circunstancias, por ejemplo, de Venus, que en estas noches se aprecia en el horizonte poniente como el astro más brillantes del cielo, y que en el Observatorio Astronómico con sus telescopios se puede observar en fase menguante, como una hoz o uña, parecido a la luna creciente, explicándose siempre porque se observa así y no redondo.

En 43 años más de un millón de asistentes han observado a través de los telescopios porque en Oaxaca no nos olvidamos de mirar hacia arriba y así lo creen las autoridades municipales; ahora el Lic. Juan Pablo Vasconcelos y Carlos Spindola Pérez-Guerrero, quienes gracias a su legado cultural y trayectoria académica personal, comprenden que del apoyo y sustento oficial que procuren para el Observatorio Astronómico Municipal, continuarán la tradición milenaria, que desde Monte Alban, ha distinguido en el mundo a los oaxaqueños por su interés en la astronomía, y que, como consecuencia Oaxaca tiene un Observatorio Astronómico Municipal, como otra prerrogativa más para su categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez