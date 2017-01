Dueños del Parque del Amor

En los terrenos de lo que hoy es el Parque del Amor, en los años sesenta del siglo pasado, se realizaban diversas actividades, entre ellas ferias y exhibiciones ganaderas. Los objetivos económicos y sociales se lograban. La población tenía motivos de distracción y convivencia. La amplia superficie ubicada en lo que se llegó a llamar “El Empalme”, porque en ese sitio existió una estación del ferrocarril en la que se llevaban a cabo los cambios de vías, para que los trenes de pasaje y carga definieran la ruta a seguir, hacia Ocotlán de Morelos pasando por Zaachila y Zimatlán o hacia Tlacolula, cruzando municipios y localidades importantes como El Tule.

El uso de los terrenos fue cambiando con el paso del tiempo por las necesidades que se fueron creando. Ahí se construyó la Escuela de Mejoradoras del Hogar Rural, por decisión del gobernador Rodolfo Brena Torres. Con el propósito de preparar a jóvenes, que provenientes de comunidades de las regiones recibieran la formación necesaria para que de regreso capacitaran a las mujeres campesinas, para que realizaran en mejores condiciones las labores domésticas en beneficio de sus familias, de ellas mismas, al propiciar su desarrollo en actividades como la preparación de alimentos, corte y confección, tejido, además de modificar las cocinas en las que pasaban la mayor parte del tiempo.

Se tomó como modelo a la Escuela Vasco de Quiroga, fundada en 1952 en Paseo el Grande, Jalisco, con la filosofía humanista de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que tenían menos oportunidades de desarrollo personal. Por decisiones no explicadas, la escuela desapareció, abandonando las instalaciones en las que después iniciaron funciones escuelas de lo que hoy es la Universidad Regional del Sureste, además de ubicar oficinas y áreas de atención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En el gobierno de Heladio Ramírez López en la superficie que quedaba libre, se creó el Parque del Amor. La idea, el proyecto, fue bien recibido por la ciudadanía. Porque si algo falta en la ciudad de Oaxaca son espacios de esparcimiento, recreación, descanso, de oportunidades para actividades lúdicas. Un espacio verde sería útil para una comunidad que ha perdido lo poco que en esta materia tiene. Se formó con las mejores intenciones, con el trazo conveniente para permitir el paso hacia municipios como Xoxocotlán, Cuilapam de Guerrero, San Raymundo Jalpam y Zaachila.

Lo que pasó después ha sido inadmisible, muestra de la debilidad y complicidad de los gobiernos municipales, que permitieron fuese invadido por organizaciones como el Frente Popular Revolucionario y Ocho Regiones, ésta liderada por el ex diputado federal Hugo Barquín. José Antonio Hernández Fraguas, otra vez presidente municipal, fue omiso ante la determinación de los grupos que de la noche a la mañana instalaron casetas con madera y láminas. No hizo lo que debía, apoyarse en la fuerza pùblica y evitar lo que ahora existe, un improvisado mercado, un tianguis permanente, la guarida de delincuentes que: atracan, despojan, roban y se esconden en el lugar.

Los primeros invasores dejaron los espacios que se habían repartido. Los vendieron a los interesados en construir locales en forma, con otros materiales. De tal manera que ahora ahí funcionan negocios de venta de casas y lotes, teléfonos celulares, aceites, abarrotes, toda clase de giros. Alguien con astucia consideró necesario colocar sanitarios públicos, a pesar de que ahí se encuentra un pozo del Sistema de Agua Potable de Oaxaca.

Las condiciones de lo que todavía identificamos como Parque del Amor es deprimente. Sucio y peligroso, muestra lo que la anarquía crea con indolencia y complicidad de las autoridades municipales. Proyectos de rescate ha habido. Pero todos cancelados por dos razones: no se tienen los recursos y no existe la decisión y la voluntad política de hacerlos realidad. Para quienes han ocupado la presidencia de Oaxaca de Juárez es màs cómodo y màs fácil dejar que siga no igual sino peor.

Los que mandan en el “parque” son los “dueños” y éstos son los invasores primeros y los que negociaron, compraron, los espacios. Reubicarlos es imposible. Transformarlo en espacio cultural y de recreación es un sueño guajiro. Hay quienes opinan que lo mejor es olvidarse para siempre del espacio. No hay quien aplique la Ley y si quienes propician la impunidad. El “parque” es otro de los lunares de la ciudad. Es una enorme mancha negra que la población califica de la peor manera.

