Después de caminar por la alfombra roja de los Golden Globes acompañado de Gael García Bernal, Diego Luna presentó el premio al Mejor Guion acompañado de su coprotagonista en Rogue One, Felicity Jones. ¿Y cómo lo hizo? Hablando en español (y de paso reafirmando su postura antiTrump).

“Silencio, por favor. Buenas noches a todos”, dijo el actor. Luego de que ambos actores presentaran a cada uno de los nominados, Diego volvió a hablar en español para decir “Y el Globo de Oro es para… You got that, right?” Damien Chazelle por La La Land.

Un mexicano que presenta un premio en su idioma natal, en un evento tan grande e importante como los Golden Globes, no sólo le recuerda al mundo que Latinoamérica se ve cada vez más representada en el cine; también reafirma la postura de Diego Luna (y del resto de los mexicanos) ante las políticas de Donald Trump.

Con información de Excélsior.