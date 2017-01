Ante la ola de saqueos, acciones vandálicas y delictivas , el presidente Enrique Peña Nieto, emitió un mensaje, que fue de justificaciones a los ajustes a los precios de las gasolinas. Dijo que se dio por el aumento en el precio de las gasolinas en el mundo. Agregó que desde hace años México importa màs de la mitad de los combustibles que se consumen. Sostuvo que gobiernos pasados decidieron mantener precios artificiales, como el anterior, que no puede ser otro que el de Felipe Calderón, que para evitar costos políticos, `permitió que se perdiera un billón de pesos. Un millón de millones, que se quemaron, que finalmente no se destinaran a la solución de los problemas y carencias de las familias que menos tienen.

Las explicaciones, que en los medios de comunicación expuestas por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no fueron suficientes para que el pueblo de México entendiera, comprendiera el por qué aumentar hasta en 20 por ciento los precios de las gasolinas, del diesel que emplean los particulares y transportistas. La descripción de los efectos en la política social y económica no contuvo el enojo de la población. Como no lo logró lo expuesto brevemente un día antes, en el acto en el que rindió protesta Luís Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores,

Las reacciones de los mexicanos, al menos de enojo, no cesaron con lo dicho de manera improvisada el día 4. Las reacciones violentas continuaron con bloqueos carreteros con la participación de quienes están permanentemente en los caminos. Con los transportistas, que además alegan que los combustibles son de mala calidad. Se les obliga a transitar por las autopistas, en las que deben pagar cuotas que también han sido elevadas, con el argumento de que lo reunido sirve para mantener en buenas condiciones las vías de comunicación, lo que no sucede y cuando esto se hace, tardan mucho tiempo afectando la circulación. No dejan de denunciar que la Policía Federal también hace su parte en la tarea de extorsionarlos y sancionarlos con multas por supuestas infracciones.

Lo dicho un día antes por el presidente Peña Nieto no frenó los saqueos, las acciones vandálicas, de aquellos que tomaron como pretexto el “gasolinazo” para: robar, delinquir, saquear establecimientos comerciales, tiendas departamentales. En estados y ciudades, donde la gente se dedica a trabajar y producir, se imitaron las acciones de protesta y a partir de ellas usar la violencia como manifestación de repudio. Caso especial es el de Monterrey donde fue atacado el palacio de gobierno, destruyendo puertas y ventanas, volcando automóviles, provocando incendios. En Veracruz aumentaron los hechos. Obligaron al gobernador a intervenir ofreciendo vales de despensas, a cambio de no saquear las tiendas de una plaza comercial.

Lo que sucede tomó desprevenidas a las autoridades de los estados, que se ven obligadas a contener a las turbas que arrasan con lo que encuentran y se llevan lo que pueden. Desde el gobierno federal no se consideraron las reacciones que ha traído la decisión de elevar los precios de las gasolinas. El presidente no se adelantó a los hechos. Dejó en el secretario de Hacienda la responsabilidad de explicar el cómo y el por qué de los incrementos. La imprevisión tiene costos económicos, sociales y políticos. Peña Nieto dice ahora que los asume por ser una medida responsable, difícil, pero necesaria para evitar afectaciones mayores en el futuro.

Asegura el presidente que mantener precios artificiales habría significado un gasto adicional, superior a 200 mil millones de pesos. Dejaría de apoyar a los màs pobres, a los que hacen uso del Seguro Popular, al IMSS la mitad del presupuesto, desaparecer programas sociales. La lista de consecuencias de seguir subsidiando las gasolinas la expuso solicitando compresión por los aumentos que, aseguró, vienen del exterior. Alegó que la medida no tienen propósitos recaudatorios, pues “ el gobierno no recibirá un centavo màs por este incremento…”

La molestia, el enfado, las críticas y condenas, no se acaban con el mensaje. Los gobernadores, que buscan evitar las movilizaciones y el vandalismo, llaman al presidente a reunirse para analizar la situación, proponer medidas que contengan la ira popular.

Las justificaciones no mitigan las reacciones de la gente que no tienen los recursos enfrentar las alzas, para pagar màs por los productos de la canasta básica y el pasaje para acudir al trabajo. Dialogar para formular propuestas constructivas es lo que piden quienes enfrentan el vandalismo en varias entidades del país.

Opinión de Mario Blanhir González