Recuerda Kim Kardashian robo durante filmación de su programa

La estrella de televisión Kim Kardashian aparece entre lágrimas al recordar el robo del que fue víctima el año pasado en Francia durante el primer avance de la temporada 13 de la serie ‘Keeping Up With the Kardashians’.

“Me van a disparar”, contó Kim a su familia en el avance que presentó hoy la cadena de televisión E! Entertainment.

Esta es la primera reacción que quedó grabada para el reality show cuando en octubre del año pasado algunos hombres enmascarados amordazaron a la también empresaria.

El robo se calculó en 10 millones de dólares de joyas.

La nueva temporada de ‘Keeping Up With the Kardashians’ se estrenará en marzo próximo.

Con información de Milenio