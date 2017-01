Tras recibir numerosos halagos por parte de crítica y público, el musical La La Land se presentará este domingo en los Globos de Oro como la máxima favorita, con 7 nominaciones, y dispuesta a lograr el impulso definitivo de cara a la temporada de premios de cine que apenas comienza.

La 74 edición de estos galardones que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) contará con el humorista Jimmy Fallon como maestro de ceremonias y se celebrará el domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles a partir de las 17:00 hora local (00.00 GMT).

La magia y el encanto de La La Land, que remite a la época dorada de los musicales de Hollywood, tratará de superar a Moonlight y Manchester by The Sea, que cuentan con seis y cinco candidaturas, respectivamente.

El galardón al Mejor Filme Dramático se decidirá entre Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Lion, Manchester by the Sea y Moonlight, mientras que el premio a la Mejor Cinta de Comedia o Musical contará como nominadas con La La Land, Deadpool, 20th Century Women, Sing Street y Florence Foster Jenkins.

Casey Affleck (Manchester by the Sea), Joel Edgerton (Loving), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Denzel Washington (Fences) lucharán por el galardón al Mejor Actor Dramático.

En el mismo apartado, pero en la categoría femenina, aparecen como nominadas Amy Adams (Arrival), Jessica Chastain (Miss Sloane), Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving) y Natalie Portman (Jackie).

En cuanto a los intérpretes de comedia o musical, los aspirantes son Colin Farrell (The Lobster), Ryan Gosling (La La Land), Hugh Grant (Florence Foster Jenkins), Jonah Hill (War Dogs) y Ryan Reynolds (Deadpool).

Las actrices en liza en el mismo género son Annette Bening (20th Century Women), Lily Collins (Rules Don’t Apply), Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen), Emma Stone (La La Land) y Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Tom Ford (Nocturnal Animals), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) y Damien Chazelle (La La Land) competirán por el Globo de Oro al Mejor Director.

El cineasta chileno Pablo Larraín defenderá su cinta Neruda para obtener el premio a la Mejor Película Extranjera, al que también optan Divines (“Francia), Elle (Francia), The Salesman (coproducción entre Francia e Irán) y Toni Erdmann (Alemania).

En cuanto a los galardones de televisión, la miniserie The People v. O.J. Simpson parte con ventaja gracias a sus cinco nominaciones, seguida de cerca por The Night Manager, con cuatro menciones.

Game of Thrones, The Crown, Westworld, Stranger Things y This Is Us lucharán por el galardón a la mejor serie dramática, mientras que las candidatas a mejor serie de comedia o musical son Atlanta, Black-ish, Mozart in the Jungle, Transparent y Veep.

El Mejor Actor de Drama irá a parar a Rami Malek (Mr. Robot), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Matthew Rhys (The Americans), Liev Schreiber (Ray Donovan) o Billy Bob Thornton (Goliath).

Respecto a las actrices dramáticas, las nominadas son Caitriona Balfe (Outlander), Claire Foy (The Crown), Keri Russell (The Americans), Winona Ryder (Stranger Things) y Evan Rachel Wood (Westworld).

El mexicano Gael García Bernal tratará de repetir el galardón de Mejor Actor en una Serie o Comedia musical que logró el año pasado por Mozart in the Jungle.

Sus contrincantes serán Anthony Anderson (black-ish), Donald Glover (Atlanta), Nick Nolte (Graves) y Jeffrey Tambor (Transparent).

Además, la latina Gina Rodríguez optará por al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia por Jane the Virgin.

La intérprete de raíces puertorriqueñas competirá en esta categoría con Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), Julia Louis-Dreyfus (Veep), Sarah Jessica Parker (Divorce), Issa Rae (Insecure) y Tracee Ellis Ross (Black-ish).

En el terreno de la Mejor Miniserie o Película Para Televisión, las contendientes son American Crime, The Dresser, The Night Manager, The Night Of y The People v. O.J. Simpson.

Por último, la actriz Meryl Streep recibirá el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Con información de Excélsior.