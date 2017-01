Llama Peña a actuar con serenidad ante el gasolinazo

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no será a través de la protesta, el vandalismo ni del robo “como habrá de cambiarse la realidad”del país ante la necesidad de incrementar el precio de las gasolinas y el diésel en territorio nacional.

Dijo que si se mantienen esas acciones más se descompondrá la realidad nacional. Subrayó que los mexicanos proyectan un rostro de confianza en el país o el mundo comienza a desconfiar de México.

Al encabezar en Los Pinos la ceremonia por el Día de la Enfermera y el Enfermero 2017, Peña Nieto llamó a actuar con serenidad y llevar las emociones a la razón sin dejar de tener en el actuar el sentido humano.

En un largo discurso, el Presidente de la República acusó que cuando se toman decisiones impopulares pocos son los que se ponen del lado de la razón. Insistió en que nunca hubiese querido tomar la “decisión difícil” de alzar los precios de las gasolinas.

“Es fácil ponerse del lado de las emociones… me llama la atención aquellos críticos que en el pasado eran promotores de que se liberalizara el precio de la gasolina y hoy no entienden o no quieren entender por qué se ha tomado esta decisión.

“Veo a los partidos políticos queriendo encontrar culpas entre unos y otros por esta medida, veo a partidos políticos y algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura y además queriendo encontrar culpables de esta decisión”, asentó.

Pidió a la sociedad por lo menos escuchar las razones que llevaron a esta decisión. Dijo que no actuar en unidad solo nos llevará a poner en riesgo la condición de estabilidad que ha logrado construir el país durante los últimos años.

“Y que eso es lo más valioso que tenemos los mexicanos”, dijo pues refirió que ello permite tener empleos y baja inflación. Advirtió que cuando se quebranta la estabilidad económica de un país se entra a un escenario doloroso.

Insistió en que mantener precios artificiales de estos combustibles hubiera tenido un costo de 200 mil millones de pesos en agravio de programas sociales, por lo que se decidió mantener como prioritaria la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Lo que motiva a una decisión difícil e impopular pero necesaria, a veces hay que optar por el mal menor y lo que el gobierno ha decidido ha sido privilegiar el gasto dirigido a los sectores más vulnerables del país”, dijo.