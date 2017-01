Gasolinazo, culpa de Calderón y “el exterior”: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto justificó que el aumento a las gasolinas se debió a factores externos, y a que otras administraciones, como la pasada del panista Felipe Calderón Hinojosa, no asumieron los costos políticos de reducir el subsidio a los combustibles.



“Tan sólo en el sexenio anterior [de Felipe Calderón], se perdieron casi un billón de pesos, es decir, un millón de millones subsidiando la gasolina.

“Y digo que se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales”, dijo el Presidente en un mensaje televisivo.

Al detallar los retos que debe enfrentar México este año, aludió que el precio del petróleo aumentó 60% en el mundo y justificó que de no haber cancelado el subsidio que se aplicó durante años a las gasolinas, se habrían tenido que cancelar programas sociales.

Afirmó que antes de tomar la decisión se recortó el gasto del gobierno en casi 190 mil millones de pesos, y está por venir otro ajuste a la baja de 10% a sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales.

Peña Nieto dijo que la explicación de que la gasolina se ajuste al precio internacional, es un cambio difícil, pero su responsabilidad, como Presidente, es justamente tomar decisiones difíciles en el presente, para evitar afectaciones mayores en el futuro.

Al detallar la serie de programas que se hubieran visto afectados, preguntó: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”.

En el mensaje a la nación con motivo de Año Nuevo, transmitido en cadena nacional en radio y televisión, el presidente Peña Nieto aceptó que hay mucha molestia y enojo por el aumento de las gasolinas: “Son sentimientos que entiendo y que comprendo”.

Afirmó que mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que había en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos, un monto que equivale a paralizar por cuatro meses todos los servicios del IMSS, desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y los servicios de emergencia.

Argumentó que el ajuste en el precio de las gasolinas no se debe a la reforma energética ni a un aumento en los impuestos, y que su alza se debió a que durante el último año el precio del petróleo aumentó en todo el mundo cerca de 60%, lo que a su vez elevó el precio de las gasolinas y el diesel.

Indicó que esto afecta directamente al país, ya que desde hace varios años México importa más de la mitad de los combustibles que consume, “en pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior, el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”, dijo.

Agregó que esta cantidad equivale a parar dos años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias o a suspender tres años el Seguro Popular en agravio de 50 millones de mexicanos.

Explicó que mantener precios artificiales a las gasolinas significaría quitar recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los más ricos.

Apuntó que 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos, sólo consumen 15% de la gasolina, mientras que 12 millones, 10% de la población de mayores ingresos, consume 40%.

“En el pasado, otros gobiernos decidieron mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina para evitar costos políticos, lo pudieron hacer porque el país producía más petróleo que se vendía más caro que nunca en la historia y el gobierno tenía ingresos excedentes”, indicó.

El presidente Peña Nieto afirmó que si no se cuida la economía del país habría jefes y jefas de familia que perderían su trabajo; jóvenes que hoy se están graduando no encontrarían un empleo; las parejas que acaban de comprar una casa a crédito verían muy difícil completar sus pagos, y las amas de casa verían que su gasto ya no les alcanza, pues subirían todos los precios.

“Eso es lo que pasa cuando un país pierde su estabilidad económica: las familias, sobre todo las de menores ingresos, acaban siendo profundamente afectadas, y para evitarlo es que hoy el gobierno está tomando decisiones difíciles”.

Ordena vigilar alzas injustificadas. El presidente Peña Nieto dijo que para proteger a la población y evitar que el aumento en el precio de las gasolinas sea pretexto para alzas injustificadas en otros productos o servicios, instruyó a las dependencias de gobierno para que mantengan una permanente vigilancia y se eviten abusos.

Dijo que el gobierno está dialogando con los sectores productivos para diseñar un paquete de medidas que apoye la economía de las familias, fomente la inversión y promueva el empleo.

Relación con EU, en la mira. En su mensaje, el Presidente de la República señaló que el otro reto a enfrentar en 2017 será el de construir una relación positiva con el nuevo gobierno de Estados Unidos.

Luego de que el miércoles dio posesión a Luis Videgaray como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Peña Nieto indicó que se refrendará la amistad con el pueblo estadounidense y se trabajará para fortalecer las relaciones económicas, culturales y familiares entre los dos países.

“México sabrá defender y asegurar el respeto y reconocimiento internacional que se ha ganado en el mundo. Para hacerlo, nuestro país cuenta con su inquebrantable dignidad, la fuerza de su historia, su cultura excepcional y, hoy como siempre, con la unidad nacional”.

Afirmó que la unidad es “el valor supremo” que ha permitido a México preservar su independencia y soberanía, y afrontar con éxito los mayores desafíos de su historia. “La unidad nacional la construimos cada día, entre todos”.

Dijo que la unidad está hecha de compartir valores profundos: amor a la patria y el orgullo de ser mexicanos, de cumplir todos los días con el esfuerzo generoso por los hijos, la familia y el país, de mantener y desplegar los sentimientos de solidaridad, sobre todo, en momentos difíciles.

Reunión de gabinete. Antes, el Presidente tuvo la primera reunión de gabinete del año, donde pidió a los secretarios de Estado y directores de dependencias del Ejecutivo federal mantener una constante vigilancia para evitar incrementos injustificados en los precios de productos y servicios.

En este encuentro con su equipo de trabajo, que se prolongó por más de tres horas en la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto revisó con sus colaboradores las metas y acciones que tendrá el gobierno de la República para el año 2017.

También se analizaron los avances en el cumplimiento de las cinco metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo: un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global.

Responde Concanaco. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), cuestionó el anuncio de que el gobierno vigilará que no haya incrementos injustificados en productos y servicios que venden las empresas.

“Ante posicionamientos oficiales con respecto a una posible escalada de precios injustificada, la cual sería sancionada por la autoridad, queremos expresar enfáticamente que esa es una medida populista y rebasada a través del tiempo, que busca antes culpar al sector comercial del incremento de precios de productos”, afirmó Enrique Solana Sentíes, presidente del organismo.

“En una economía de mercado sujeta a la oferta y demanda, ésta sirve como reguladora de los mismos, lo que no sucede con los productos y servicios que tiene el gobierno. Me parece injusto que ahora se señale que van a cuidar que no haya incrementos injustificados de precios, cuando los primeros incrementos injustificados son los precios de los servicios del gobierno”, agregó Solana Sentíes.

Anoche, la Secretaría de Economía advirtió que los precios de los productos de la canasta básica, “en ningún caso pueden subir en la misma proporción que lo hicieron la gasolina, el diesel y el gas”.

Con información de El Universal