Devolverá México el dinero que EU gaste en muro: Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México devolverá a su país el dinero que gaste en la construcción del muro fronterizo, luego de que ayer CNN reportó que el magnate pedirá al Congreso pagarlo con fondos presupuestales estadunidenses.

En su cuenta de Twitter, el republicano escribió que “Los medios de comunicación deshonestos no reportan que cualquier dinero que gaste en la construcción de la Gran Muralla (por agilizarlo) será devuelto por México después”.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017