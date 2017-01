El Ayuntamiento de la ciudad tiene una Dirección de Patrimonio, que es responsable de resguardar bienes muebles e inmuebles, propiedades que con excepción de edificios y algunos artefactos o documentos, lo demás no significa nada porque no pasan de ser anécdotas: no así el más grande y valioso Patrimonio Municipal, el intangible legado cultural, la impalpable herencia histórica, política, artística, arquitectónica: CULTURAL, que facilitó Oaxaca de Juárez haya sido calificada: “Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

El Centro Histórico de Oaxaca es Patrimonio Cultural, no únicamente de oaxaqueños o mexicanos, lo es de toda la Humanidad, de los 7 mil millones de habitantes del planeta, por lo que su importancia en todos los ámbitos del quehacer cotidiano, su creatividad, espiritualidad y cultura, destacan a nivel mundial, siendo entonces el más valioso Patrimonio Municipal y, en consecuencia debe ser una de las prioridades municipales, porque más allá de los servicios públicos, obras y otras acciones que ejerza el Ayuntamiento, su trascendencia es local, sus efectos son específicos de la ciudad, ya sea el barrido, la seguridad, salud o lo que sea, porque lo que importa al país, al turismo y al resto del mundo es la cultura de Oaxaca, sus tradiciones, arte, edificios, templos, museo, Guelaguetza, gastronomía o iconografía: en síntesis, lo que define la cultura de Oaxaca de Juárez, y que esta administración está a cargo de Juan Pablo Vasconcelos Méndez, como titular de la Coordinación de la Culturas, turismo y economía; prácticamente de lo que depende la ciudad, porque sin turismo no hay ingresos, divisas ni empleos y no funciona la economía y, sin que se promueva la cultura no habrá futuro, porque en Oaxaca de Juárez no existen industrias, agroindustrias, ganadería, minería, petróleo o tecnología, así que dependemos del Patrimonio Cultural, ese que encanta y seduce a los visitantes de la ciudad, los turistas que visitan Oaxaca de Juárez, sus incontables atractivos incluido el Observatorio Astronómico Municipal en el Cerro del Fortín, no y nunca Santa Lucia, Xoxo, Atzompa o Yatareni, aldeas y caseríos que si bien son pintorescos, excepto Sta. Lucia que es sucio y grotesco, no obstante estar unidos a Oaxaca, no es Oaxaca la capital, así que el desempeño de Juan Pablo Vasconcelos y Carlos Spindola Pérez-Guerrero serán fundamentales para proteger y mejorar el Patrimonio más valiosos de Oaxaca de Juárez y la Humanidad: su Patrimonio Cultural.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez