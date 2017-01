Belinda y Criss Angel llenan de romance las Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El romance entre Criss Angel y Belinda vive su mejor momento. Pese a que la cantante siempre ha sido muy discreta con su vida personal, desde hace unas semanas la pareja ya no oculta su relación y se envían tiernos mensajes a través de las redes sociales.

Hace unos días Belinda aseguró en su cuenta de Twitter que una de las mejores cosas que le pudo ocurrir el año pasado fue conocer a su ahora novio, Criss Angel.

En esta ocasión es el mago quien compartió una amorosa imagen de los dos y la acompañó de la siguiente frase:

I’m nothing without you @belindapop mi amor pic.twitter.com/RQAlpfrwNq

— Criss Angel (@CrissAngel) 4 de enero de 2017