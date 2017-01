El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a Ford por cancelar la construcción de una planta automotriz en San Luis Potosí.

A través de su cuenta de Twitter, el magnate estadounidense escribió: “Gracias Ford por descartar una nueva planta en México y por la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en los Estados Unidos. Esto es sólo el principio de lo mucho que está por venir”.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning – much more to follow

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017