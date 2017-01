El consejero electoral del IEEPCO, Uriel Pérez García informó que en total 553 municipios pudieron renovar a sus autoridades municipales de los 570 que tiene la entidad. Precisó que del total, 401 lo hicieron por sistemas normativos internos y 152 por partidos políticos, siendo únicamente en 17 donde no se llevó a cabo el relevo de autoridades.

En entrevista, el integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), explicó que de los 17 municipios donde no se llevó a cabo el relevo de autoridades, en 10 calificó el Consejo General como no válidos al no cumplir la plena integración de la comunidad en la elección.

Por otra parte, en cinco municipios no realizó la asamblea de elección al no lograr consensos necesarios. En tanto en el municipio de Santiago Atitlán el IEEPCO ordenó la reposición del proceso electivo y finalmente en Santa María Xadani, que corresponde al régimen de partidos políticos, el proceso electivo fue invalidado por órganos jurisdiccionales.

Al hacer un balance de la jornada electoral por medio del Sistema Normativo Interno destacó que el balance general en la renovación de autoridades municipales en Oaxaca es positivo, al sentarse un precedente en la inclusión de mujeres, así como en la participación de quienes habitan las comunidades.

También, el principio de paridad se hizo patente en las elecciones por partidos políticos, de esta manera el órgano y la sociedad avanzan en el fortalecimiento de la democracia en la entidad, afirmó.

El también presidente de la Comisión de Género del órgano electoral, dio a conocer que el Instituto cumplió con la encomienda de organizar las elecciones por partidos políticos, así como de calificar las elecciones de los municipios por sistemas normativos, realizando para ello análisis, discusión y aprobación de los acuerdos, con la observancia de la ley y la normatividad electoral vigente.

Explicó que ha sido una labor constante desde la organización y desarrollo de la jornada electoral del pasado 5 de junio donde se eligieron a los 153 ayuntamientos por partidos políticos; por otra parte, el acompañamiento con las 417 comunidades de sistemas normativos que realizaron sus procesos electivos.

Juan C. Medrano