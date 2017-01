AGUASCALIENTES.- La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes (CANACO SERVyTUR), amenazó con retrasar el pago de impuestos como medida ante el alza en el precio de los combustibles, indicó el presidente estatal de la Canaco, Rubén Ángel Berumen de la Cerda.

“No vamos a dejar de pagar, nomás lo vamos a retrasar un tanto de tal manera que sienten que cuando el pueblo se une, le pueden hacer daño a esas gentes que se sienten intocables”, dijo.

El presidente de la Canaco dijo que de ser necesario se sumarán a las protestas a nivel nacional en contra de los aumentos, aunque rechazó todo tipo de violencia.

“Yo no entiendo a los políticos qué tiene en la cabeza, porque no me explico tanta saña contra un país. ¿Qué es lo que quieren? ¿que despierte la fiera? ¿que el pueblo nos unamos y haya violencia?, entonces nos vamos a ver mal, un Venezuela; nosotros tenemos educación y tenemos muchas cosas, no queremos llegar a eso extremos, pero si ellos lo solicitan pues con pena y todo nos vamos a tener que unir para salvar el país”.

Desde Aguascalientes hicieron un llamado a consumir lo que se produce en el país y olvidarse de las empresas trasnacionales que tanto daño ha hecho a la moneda nacional.

“Vamos a consumir lo que el país produce, vamos a consumir lo que el estado nos rinde, porque eso lo más importante, ya olvidarnos de las empresas trasnacionales donde también nos han perjudicado y afectado la paridad del peso con el dólar, eso también lo traemos arrastrando hace 9 o 10 meses y ha sido una situación terrible, cruel porque no es justo si teníamos un peso en enero del año pasado para diciembre teníamos 65 centavos”, dijo.

Ante las manifestaciones violentas que se ha registrado en el país, los empresarios toman medidas para que se resguarden los comercios y evitar actos de vandalismo.

“Se están tomando medidas porque hay la preocupación de que las próximas manifestaciones que se están ya anunciando puedan tener una repercusión en los comercios por lo cual vamos a tomar medidas de seguridad”.

Acabar con la corrupción y los privilegios de la clase política son algunas de las propuestas de los empresarios para hacer frente a la situación financiera, en lugar de incrementar el precio de los combustibles.

“Si ellos quitan parte de los impuestos con los que nos sangran y regresaran también los capitales de los gobernadores que han saqueado al país, si quitaran a una parte de diputados y que dejaran uno por cada estado, no tendríamos necesidad de esto porque México siempre ha sido explotado y ha sido de lo peor dirigido porque razón porque México podría ser una potencia y tiene todo para hacerlo pero con estos líderes corruptos nunca vamos a llenar sus bolsillos porque siempre quieran más y lo más malo es que cuando mueran no se van a llevar nada”, manifestó.

Con información de Excélsior