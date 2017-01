Sin alternativas

El 2016 fue para los mexicanos y en particular para los oaxaqueños, desastroso. En la entidad se realizó el cambio de gobierno. Terminó uno de los peores sexenios, de los que mayores daños causó a la población. Se fue cargando la loza del desprestigio y el desprecio ciudadano. Dejó deudas que no terminan por cuantificarse. Cada día, cada semana, aparecen màs acreedores. Se anticipan denuncias de empresarios extorsionados para recibir el pago de servicios y recursos materiales proporcionados. La práctica de exigir “moches” para recuperar inversiones resultó ser el medio para lograr liquidaciones prontas.

En la decisión del gobierno de Alejandro Murat, de abrir una ventanilla única para pagar adeudos seguramente se calculó el monto, se consideró que habría que pagar 2 mil 500 millones de pesos a los acreedores. Al aparecer otros lo dispuesto no alcanzará. La deuda no tiene precedentes. El cochinero que ha dejado la administración saliente ofende y lastima a los oaxaqueños, que por experiencias pasadas no espera que las denuncias tengan respuestas, que las acusaciones y querellas prosperen. Como no han tenido repercusiones en los responsables las que presentó el senador Benjamín Robles Montoya, que según se sabe, la Procuraduría General de la República solo ha pedido a Gabino Cué no abandonar el país.

El año pasado fue de adversidades, de malos resultados, de saqueos ante la inminencia del cambio de gobierno, de bloqueos por todo el territorio estatal, de ejecuciones aumentadas en los regiones de la Costa y el Istmo, de màs paros magisteriales y afectaciones a cientos de miles de estudiantes de todos los niveles y de conflictos aumentados por inconformidades en la mayoría de los municipios que eligen autoridades por el sistema de usos y costumbres.

El 2017 llega en un ambiente de enojo y angustia por el aumento a los precios de las gasolinas, por la decisión de liberarlos a partir del mes de febrero. Inicia con pesimismo, con el temor que causa lo inevitable, la escalada de alzas en la canasta básica, en las tarifas del pasaje y transporte de mercancías. Por la asegurada inflación que se calcula será del 4.5 al 5 por ciento.

La medida de liberar los precios de los combustibles, incluido el gas LP que se consume en los hogares de la inmensa mayoría de los mexicanos es, sin duda inflacionaria, desafortunada para las mayorías. Aunque para el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, es una decisión responsable, pues acaba con los precios artificiales. Sentencia que no hacerlo sería una medida popular, pero irresponsable e injusta, ya que para compensar el gasto público, habría que aumentar o crear nuevos impuestos o realizar cortes al gasto, ya de si reducido con el aval del Congreso.

Los intentos de convencimiento de lo hecho por el gobierno federal no prosperan, a pesar de que el titular de Hacienda sostiene que de esta manera “ganan nuestros hijos” al no desperdiciarse la riqueza petrolera, al obtener, por la Vía del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, recursos para invertir y generar riqueza. Enfatiza en que no hay otra alternativa y se prepara para reunirse con el presidente de la Conferencia de Gobernadores, para darles exponer las razones calificadas de necesarias.

Explicaciones van y vienen sin que los mexicanos aceptemos la medida, el aumento del 20 por ciento a los recursos que mueven a los vehículos de motor que nos transportan, que trasladan los productos a los mercados y que lógicamente aumentarán las tarifas, porque además, las refacciones tendrán precios mayores. Nadie en la industria y el comercio hará sacrificios ni intentará descapitalizase.

Los partidos políticos hacen su labor. El PRI, no podía ser de otra manera, justifica los hechos e ingenuamente llama a no elevar los precios de la canasta básica. Enrique Ochoa Reza, presidente del comité nacional hace un exhorto a las otras organizaciones, a no usar los aumentos como bandera política, a no promover el encono social, cuando ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto el que picó el panal.

No podía estar lejos de la palestra Andrés Manuel López Obrador, que aprovecha el tema para ratificar lo que ha dicho a lo largo de varios años. Que los aumentos solo benefician a “la Mafia del poder”, a los que hacen en todo “jugosísimos negocios” a través de la importación de las gasolinas, de los combustibles que no alcanzan producir las seis refinerías que existen en el país. Ofrece construir las que sean necesarias al llegar a la presidencia de la República.

Si para el gobierno no hay otra alternativa que subir los precios de los combustibles, al pueblo no le queda de otra que manifestar su rechazo, al menos a manera de catarsis.

Opinión de Mario Blanhir González