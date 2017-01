Bienio recargado

Inició ayer un nuevo bienio municipal, la renovación del gobierno de la ciudad, de la capital del estado: el municipio de Oaxaca de Juárez y, también de los más de 500 en que está divido el estado de Oaxaca, algunos de ellos con nivel de aldeas o caseríos, pero categoría de H. Ayuntamiento, siendo el de Oaxaca el más importante por su población, recursos que maneja y su categoría en el Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, status que en función de la experiencia que tiene el nuevo presidente municipal, al haber ocupado ya la silla presidencial en el cabildo y su respectiva oficina, será fundamental para el éxito de su administración recargada.

Como una segunda Temporada o Reloaded al estilo de las series de tv o películas, que se renuevan por el éxito obtenido en la primera edición, así la presidencia de Oaxaca de Juárez repite en presidencia municipal, no en regidurías, secretarías o direcciones, por lo que, si bien el conocimiento y experiencia previa de Hernández Fraguas será fundamental para el éxito de su gestión, no será lo mismo para los nuevos, para los anónimos que llegan por primera vez a un cargo municipal, la mayoría de las veces sin el perfil adecuado o conocimiento idóneo respecto de la responsabilidad y desempeño que se espera, disfrazando su ignorancia con arrogancia y despotismo, porque en muchos casos al no saber, ocultan su incompetencia con engreimiento o desplantes, condición que en principio siempre sucede, porque se debe demostrar quién es el Alfa, ¡quién manda y quien obedece!, mostrando desde el primer momento esa imagen, la primera, la que deja huella, ¡quién es el jefe y quien el subordinado!, porque es un hecho que quien sabe y conoce, mandará con respeto ejemplo y estilo, pero quien es ignorante y fue nombrado por amiguismo o intereses, aparentará lo que no es, y sus resultados, si los hay, serán pésimos. Éste trienio es, continuidad, secuela o Reloaded de José A. Hernández Fraguas en la presidencia municipal, por lo que la expectativa de los oaxaqueños es alta, la esperanza en que mejoren las condiciones de la ciudad son de posibilidad y hasta de curiosidad por ver que resulta. Oaxaca ya experimentó en el Ayuntamiento con el PAN y otros partidos, y hasta con un locutor bromista en la presidencia, ahora lo hará con un Bienio Recargado, y la esperanza que todo sea para bien y prosperidad de la capital del estado.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez