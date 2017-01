¿Profecías 2017?

Inicia un año nuevo y como en todo ciclo que comienza aparecen los agoreros, astrólogos, videntes y pitonisas, obviamente, charlatanes y chiflados que aseguran conocer el futuro, saber que sucederá en el porvenir y así profetizar lo que según ellos sucederá este 2017, siendo en realidad todo lo que auguran, exclusivamente especulación y probabilidad, porque el futuro no existe; lo ulterior o próximo en el tiempo se construye en función de lo que hace uno cada momento, de las decisiones que tomamos, con todas sus consecuencias, pero solo posible o probablemente, porque si uno hace planes, lo más probable es que si se cumplan, pero en base a muchos sacrificios, esfuerzo y disciplina, no porque haya un destino predeterminado. El destino, el futuro resuelto no existe.

¿Qué sucederá en 2017? ¿Cuáles son los vaticinios para este año? Obviamente que si bien no podemos augurar exactamente qué ocurrirá con cada quien, estadísticamente si sabemos que ocurrirá a nivel general, nacional y estatal, así que puedo profetizar que este año fallecerá un importante personaje de la política estatal, un famoso deportista nacional y un célebre artista mundial. Ocurrirán fuertes terremotos que causarán cientos de muertos, habrá dos eclipses de luna, uno de sol, diez lluvias de estrellas, potentes erupciones volcánicas, incendios que devastaran bosques en la sierra, atípicas inundaciones y desbordamiento de ríos que dejarán cientos de damnificados. La ciudad de Oaxaca seguirá siendo bloqueada por malvivientes porque la continuidad en política de miedo a líderes protervos será la misma, habrá mayor invasión de vendedores ambulantes, se convertirá en grotesco mercado el Centro Histórico, y el incremento de precios será máximo, incluido un desmedido aumento en transporte que arruinará la economía familiar de decenas de miles. Por supuesto, no todo será infame o maligno, también habrá cosas buenas porque gracias a que el gobernador es del mismo partido político que el presidente, se reiniciará la construcción de autopistas al océano Pacífico, mejorará la infraestructura turística de la ciudad llegando a Huatulco en tres horas, y la nefasta SS22 del magisterio por fin entenderá que su trabajo es enseñar a los niños no la violencia, los normalistas aceptarán que tienen que examinarse para obtener una plaza. Y lo mejor que se puede profetizar es que algunos de los nombramientos del gobernador y presidente municipal serán idóneos para el buen funcionamiento, lo demás, será más de lo mismo.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez