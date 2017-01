Pide la Iglesia que nuevos alcaldes ataquen la corrupción

OAXACA.- En su mensaje de Año Nuevo, el Arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, llamó a los diputados y a los nuevos presidentes municipales que este domingo 1 de enero tomaron posesión a luchar contra la corrupción y ser sensibles “en las urgencias sentidas de nuestra sociedad como son la seguridad, la justicia social y la paz, así como promover fuentes de trabajo”.

El Arzobispo pidió no destruir a quienes no son de algún grupo ni desalentar a quienes tienen buenas intenciones. Dijo que la solución de fondo está en los hogares oaxaqueños. “Es un llamado a todos, no iniciar el año destruyendo a los que no son de nuestro grupo ni desalentando a quienes desean hacen algo bueno, también se deben tener acciones para impulsar los valores y fortalecerlos”, detalló Chávez Botello.

De la misma forma, indicó que siempre es importante un año nuevo, se puede alegrar por lo que se logró, por haber terminado con bien objetivos, pero también para pedir perdón, verificar lo que se requiere para corregir, mirar para adelante.

El deseo de un feliz año nuevo comprende variados mensajes, expresiones de lo que más se anhela, dar y recibir en este año 2017, reparto, aprecio, ayuda mutua, unidad y paz, explicó.

Con información de Iván Castellanos