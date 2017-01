El incremento en el precio de los combustibles provocó que representantes de distintas organizaciones se manifestaran en el Congreso de Aguascalientes para exigir la intervención de los legisladores.

Una de las mujeres que se encontraba en la manifestación, con lágrimas de desesperación, señaló que su hija le pidió que ya no le diera de comer sino tenía dinero ante el incremento en los combustibles.

“Mi hija me dijo un día, en el gasolinazo pasado, mamá si quieres ya no me des de comer porque no tienes dinero. ¿Qué le digo que no hay dinero en el pueblo?, el país es rico, estamos ricos en recursos, pero estos malditos gobernantes nos tienen con hambre, nos tiene con sed de justicia”, advirtió.

En una entidad en donde no se registran manifestaciones masivas, los ciudadanos decidieron romper el silencio ante la situación que traerá un incremento en el precio de otros productos y servicios, el presidente del Frente de Lucha Campesina, Manuel Medina Ortega, explicó que, aunque se convocó a toda la ciudadanía a participar en la manifestación, la idiosincrasia de la gente de Aguascalientes no permite que se realicen manifestaciones masivas.

“Las características de idiosincrasia, las características políticas de Aguascalientes no permiten las condiciones para manifestaciones masivas, pero siempre lo voy a decir y lo voy a sostener alguien tenía que ser y estamos siendo nosotros para defender esa cosa invaluable, esa cosa que jamás nos han quitado que es la dignidad”, dijo.

Los legisladores del Partido Acción Nacional salieron de las instalaciones para escuchar a los inconformes y se comprometieron a llevar sus demandas a los senadores y diputados federales.

“Estaremos llevando todas sus solicitudes mucho más arriba con los diputados federales de Acción Nacional y senadores”, manifestó el diputado local, Gustavo Báez.

Los manifestantes dieron un plazo de 72 horas para obtener una respuesta a su petición de detener el alza en el precio de los combustibles o de lo contrario radicalizaran las protestas con el bloqueo de carreteras y vías de acceso de Aguascalientes.

“El bloqueo a las carreteras, principales vías de acceso a Aguascalientes, la toma de la central, la toma del aeropuerto, la toma de las dependencias, la toma de los edificios públicos”, expresó Manuel Medina.

Tras la protesta, el Congreso del Estado fue clausurado de manera simbólica por el grupo de personas.

