Estas son las aplicaciones que gastan más la batería de tu celular

Uno de los puntos más débiles de la mayoría de los teléfonos móviles es la batería y su mala optimización. Pero no siempre es culpa del fabricante que la pila no dure lo que nosotros deseamos, muchas veces son las aplicaciones que instalamos las responsables de drenarla de forma exorbitante. ¿Pero cuáles son las aplicaciones causantes de esta calamidad?

Antes de responder esta pregunta es importante aclarar que tanto iOS como Android se ven afectados por la misma causa, pero no siempre la aplicación que genera estragos en la batería de los teléfonos con sistema operativo Android lo hace de igual, de menor o de mayor manera en algún iPhone y viceversa.

Por esta razón les presentamos las aplicaciones que más batería consumen en nuestros teléfonos, y aunque quisiéramos desinstalarlas, muchas veces nos resultaría imposible hacerlo por su popularidad y funcionamiento.

Facebook

Ya habíamos hablado acerca del consumo excesivo de batería que la famosa red social hace con los dispositivos Android. Y a pesar de los “esfuerzos” por parte de los desarrolladores por reducir este problema, aún no “quieren” o “pueden” solucionarlo.

Sin embargo, en iOS no se sufre de la misma manera este inconveniente. Facebook ha logrado optimizar la aplicación para que el consumo de batería en iPhone sea menor que en Android, sin embargo, esta aplicación se encuentra dentro de aquellas para iOS que más consumo energético requieren.

Para los usuarios de Android habíamos recomendado instalar algún cliente de Facebook como Metal For Facebook o similares. La duda de muchos lectores fue que entonces ya no funcionaría en su plan o paquete de redes ilimitadas. Pero no se preocupen, pues las compañías les dan ilimitado el consumo de los servidores de Facebook, y todos los clientes de Facebook para Android muestran una copia web de la red social, por lo que están haciendo uso de los mismos servidores que la aplicación oficial.

Google Play Services

Esta aplicación de sistema solo es compatible para teléfonos Android, por lo que los usuarios de iOS no deben de preocuparse por ella. Lo que hace Google Play Services es verificar que las aplicaciones de nuestro teléfono Android estén siempre en la última versión. No es su única función, pero sí la más importante y la que mayor consumo de batería provoca.

Desafortunadamente Google Play Services no se puede desinstalar del sistema si no eres usuario Root, pero si lo haces perderás algunos añadidos que hacen de Android lo que es, por lo que tendrás que lidiar con su alto consumo energético.

La ventaja es que Google ha estado puliendo los altos consumos de este servicio con el paso del tiempo, por lo que en un futuro próximo podría reducir a niveles muy bajos el gasto de batería.

Snapchat

Si, la popular red social que se caracteriza por incluir filtros en fotos y videos que mandamos a nuestros contactos es una de las aplicaciones que más batería drena en iOS y Android.

A diferencia de Facebook, el consumo energético de esta aplicación es similar en Android y iOS, por lo que ninguno de los dos sistemas operativos saca ventaja de su oponente.

Tal vez podría recomendar desinstalar la aplicación e instalar Instagram, ahora que parece querer copiar muchas de las características de Snapchat, pero…

Instagram

Al igual que Snapchat, Instagram (otra aplicación propiedad de Facebook) también hace elevados consumos de batería en nuestros teléfonos con su uso. El problema con Instagram es que cada vez que volvemos a abrir la aplicación tiende a cargar todo el contenido de vuelta, lo que hace que el consumo energético sea elevado.

Chrome

Uno de los navegadores más importantes el día de hoy es Google Chrome, su versión para teléfonos es bastante buena, pero también bastante despiadada con nuestra batería.

Los usuarios de iOS podrán presumir que Safari consume cantidades mucho más reducidas de la pila del teléfono, pero es también un navegador muchísimo mas austero. La ventaja de esta aplicación para los usuarios de Android es que su desempeño energético es mejor en sus dispositivos que en cualquier equipo con iOS.

Si quieres utilizar algún otro navegador que gaste menos batería podrías utilizar Opera o Mozilla FireFox, pero tampoco significa que ahorrarás grandes cantidades de energía.

Spotify

Esta aplicación es una de las más populares y usadas por todos los usuarios de iOS y Android, personalmente no sé qué haría sin ella. Pero así como otras aplicaciones de nuestra lista Spotify es una de las culpables de secar la batería del teléfono.

Sus procesos en primer y segundo plano requieren de varios recursos del equipo para su funcionamiento, de ahí que la cantidad de energía que ocupa sea de alta demanda.

Google Maps

Google Maps en sí no es la culpable de estar en la lista, sino todo lo que conlleva usarla, debido a que su uso requiere de una conexión a Internet, GPS activado y pantalla encendida en todo momento, y similar a lo sucede con Spotify, estos son procesos que no se llevan muy bien con la batería de nuestro smartphone.

Aunque también es importante saber que a menos que no utilices el GPS, Google Maps permite guardar mapas sin conexión para así poder ahorrar batería de nuestro teléfono.

Aplicaciones de mensajería

Whatsapp, Telegram o Facebook Messenger son tres de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en nuestro país, y también son las culpables de hacernos pasar dolores de cabeza con su consumo de batería.

Habrá gente que pueda notar en mayor o menor medida este tipo de bajones en la carga del equipo, sobre todo dependiendo el uso que le dé a estas aplicaciones, ya que el hecho de prender y apagar la pantalla del teléfono constantemente para poder responder o enviar un mensaje, es una de las cosas que más rápido gasta la carga de la batería.

Si quieres ahorrar un poco de pila con su uso puedes quitar las notificaciones de las aplicaciones, esto te permitirá ahorrar batería debido a que la aplicación no se actualizará en automático, pero tendrás que estar abriendo la aplicación para saber que mensajes te han llegado. Por lo que puede ser un buen tip si te queda poca carga, pero necesitas seguir chateando un par de horas más.

Juegos y streaming de video

Esto es solo como un recordatorio, pero los juegos y las aplicaciones de reproducción de video en streaming son una de las cosas que más rápido terminara con la pila del teléfono. Si no las usamos no hay consecuencias que afecten drásticamente la pila aunque estén instaladas en el equipo, pero una vez que las abres tu pila será devorada en grandes velocidades.

Esto se debe a que son las aplicaciones que más tipos de recursos necesitan para funcionar, sobre todo los juegos, debido a que el uso de la pantalla encendida, el procesador ejecutando procesos, la gestión de memoria RAM y la conexión a Internet trabajando en conjunto devoraran la batería como si se tratara de un Pac-Man hambriento.

Recomendación

Si alguna de estas aplicaciones te gusta o la usas por necesidad no la desinstales, pues realmente no hay mucho que puedas hacer para solucionar su alto consumo energético. Solo ten en cuenta que deberás de llevar contigo una power bank o contar con un enchufe a la corriente eléctrica.

También debes saber que no todos los equipos gastan la misma cantidad de energía con la misma aplicación, por lo que un equipo que destaque por su alta capacidad de mAh y su buena gestión de la pila te serán de mucha ayuda para tu día a día.

Con información de Unocero