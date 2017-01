Disney podría recibir 50 millones de dólares tras el fallecimiento de la actriz estadounidense Carrie Fisher, ocurrido el pasado martes 27 de diciembre.

Según informan medios internacionales como The Independent y Page Six, la compañía que actualmente está a cargo de la saga Star Wars habría firmado un seguro en el caso de que la intérprete no pudiera cumplir con su contrato, que contemplaba grabar tres películas de la saga intergaláctica.

El contenido de la cinta no se verá afectado por el deceso de la actriz

La icónica actriz que dio vida a la Princesa Leia participó en El despertar de la fuerza (2015) y también dejó grabadas las escenas para el Episodio VIII, filme que tiene programado su estreno para fines de este año. La duda radica en lo que ocurrirá con su personaje en el Episodio IX, que llegará a los cines en 2019.

El actor recordó que cuando conoció a la actriz le llamó la atención lo “honesta” y “brutalmente cándida” que era

Carrie Fisher falleció a los 60 años en el Centro Médico de UCLA, recinto en el que fue internada tras sufrir un ataque cardíaco mientras viajaba desde Londres hasta Los Angeles. Este hecho generó gran conmoción en el mundo del espectáculo.

Todd Fisher, hermano de Carrie, explicó que los detalles aún se están afinando. “Lo estamos viendo, pero sin duda será lo apropiado”

Un día después, su madre, la también actriz Debbie Reynolds, falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras preparaba la despedida de su hija.

Con información de El Universal.