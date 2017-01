Conoce a los nuevos integrantes de la Liga MX

Ambos son de cualidades similares, de posiciones idénticas y de un presente que advierte que su futuro, incluso, podría llevarles más lejos que donde están ahora. Se trata de Edson Álvarez y César Montes, dos jóvenes promesas de la Liga Mx, de América y Monterrey, respectivamente, que a debutaron en Primera División por circunstancias ajenas a sus condiciones naturales, pero que una vez sobre el terreno de juego, han desplegado grandes cualidades para que, tanto prensa como aficionado les coloquen en la mira. Son prospectos a consolidar, a desarrollar. Les espera un 2017 que podría estar plagado de mayores satisfacciones.

Corría la quinta jornada del Apertura 2015, cuando Antonio Mohamed se encontró con un dilema. En los días previos al enfrentamiento contra Dorados, en Culiacán, ciertas bajas en la zaga central, orillaron al Turco a echar mano de un joven canterano, inexperimentado, como todos sus similares, pero con condiciones a destacar. Un tal César Montes suplía entonces al histórico José Basanta, eterno capitán rayado y lo hizo de la mejor manera. Los 90 minutos le bastaron al timonel argentino para convencerse de que tenía una joya por pulir.

Aquella, su primera campaña, César Montes terminaría como indiscutible en el aparato defensivo de Mohamed. Un novel de 18 años, delgado a la vista y con rasgos físicos de niño, sumaba 14 encuentros y mil 234 minutos. Para el siguiente semestre y con la aproximación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la prensa y afición se preguntaban si el muchacho sería considerado por Raúl Gutiérrez, el entrenador de aquel escuadrón nacional… El tiempo, y sus características, le llenaron el ojo al Potro: “Es un central con buena salida y juego aéreo; no ha estado en gran parte del proceso, pero eso no reduce su mérito”.

Montes cerró el Clausura 2016, su segundo semestre como profesional, además de la final pérdida ante Pachuca, sumó 13 compromisos y poco más de mil minutos. Acudió también, como inamovible a la justa olímpica, donde disputó todos los minutos. En el más reciente torneo, completó 14 duelos, y mil 260 minutos, fue su tercer curso en el máximo circuito, en el que formó parte de la ofensiva de Rayados; César cumplió con otras funciones, sin dejar de lado las obvias en zona baja: se sumaba con atingencia a los balones detenidos y así, sumó tres anotaciones.

El portador del dorsal ‘3’ de La Pandilla llegó a mediados del 2014 a Monterrey, y luego de una visoría sobre un equipo de Tercera División, de nombre Miguel Alemán. Lo hizo para quedarse. En menos de un año ya había debutado en Primera, y ahora, a poco más de 24 meses de su arribo, se ha consolidado como un infaltable de Mohamed. Aún no alcanza su techo, le hace falta recorrido por delante y como ventaja, además de la confianza del Turco, tiene cualidades por demostrar, por seguir creciendo. No sería raro que el día de mañana integrara las filas de la selección nacional: “Es un chico formidable, que sabe jugar para el equipo, que rinde siempre y que se entrega en todos los partidos”, comentó el propio estratega argentino sobre él.

Con Ricardo Antonio La Volpe en el banquillo del América, las Águilas han experimentado demasiados sinsabores. Primero, la eliminación a manos de Chivas en la Copa; el quedarse a un par de penales del tercer lugar en el Mundial de Clubes frente al Atlético Nacional de Colombia, y sobre todo, el subcampeonato contra Tigres, en el Volcán. Pero su gestión también suma ciertos ápices positivos, que al menos para Edson Álvarez, han significado el comienzo de una trayectoria como futbolista profesional. Debutó hace poco más de dos meses, el 29 de octubre frente a Santos Laguna.

A cinco días de haber cumplido 19 años, La Volpe le concentró con el primer equipo y le estrenó en Primera: “Me dijo que estuviera tranquilo, que hiciera lo mismo que en entrenamientos o lo que hacía con la Sub 20”, confiesa. “Debuté en el Azteca, y lo mejor fue que lo hice con una victoria (3-1). En el vestidor me tratan bien, como si fueran mis hermanos mayores, la verdad es que todos me han hecho sentir cómodo”. Desde su aparición, y hasta el cierre del Apertura 2016, para su técnico no hubo quien pudiera sustituirle, y aunque a veces rotó, participó en todos los encuentros.

Edson primero fue empleado como lateral por derecha, pero a la vez que La Volpe recuperaba a jugadores de mayor jerarquía, que habían estado lesionados, le colocó como central, su posición natural, y la que le abrió las puertas del escuadrón estelar: “Ricardo me puso en un par de entrenamientos como central antes del debut, y me pedía que intentara salir jugando, que le demostrara que podía hacerlo”. Y en este sitio, Álvarez cobró mayor relevancia. Participó en el Mundial de Clubes, y antes, en la Copa, en el duelo de semifinales ante Chivas.

Precisamente contra los rojiblancos, Edson se animó, contrario a varios compañeros de mayor trayectoria, a cobrar un tiro penal en los momentos de más tensión. El oriundo de Tlalnepantla tomó el balón con seguridad, se perfiló y venció a Toño Rodríguez desde los once pasos, para gritar un tanto que le daba esperanza a los suyos. Ha sido su personalidad y técnica individual, los principales arrestos y las razones por las que un entrenador como La Volpe se declinó por él, ahora, solo espera: “Cumplir con lo que tengo en mente, no fallarle a nadie de los que hoy me tienen aquí”.

LA CONFIANZA DE LA VOLPE

Nombre: Edson Omar Álvarez Velázquez

Fecha de nacimiento: 24 de octubre de 1997

Lugar de nacimiento: Tlalnepantla, Estado de México

Debut oficial: 29 de octubre de 2016

Rival de debut: Santos Laguna

Llegó al América en: 2014

Estatura: 1.85

Peso: 71 kg

EL MÉRITO DE MOHAMED

Nombre: César Jasib Montes Castro

Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1997

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora

Debut oficial: 15 de agosto de 2015

Rival de debut: Dorados

Llegó al Monterrey en: 2014

Estatura: 1.91

Peso: 70 kg

EL DATO

Edson Álvarez formaba parte de las fuerzas básicas de Pachuca, hasta que en 2012 se le cortó, debido a su físico; dos años después, debutaría con América.

Con información de Milenio