Pues sí, la JODA será nacional, pero por ZONAS (político–geográficas, económicas). Y será YA, a partir de la próxima semana, empezando el NUEVO AÑO. Así que habrá que ahorrarse la consabida frase: ¡Feliz Año Nuevo! Está todo previsto y debidamente planeado, ya que para joder al pueblo el “gobierno” federal, igual que han sido los gobiernos locales, son EXPERTOS en armar a la perfección sus estrategias. Aunque, según se ve, NO toman en cuenta las condiciones SOCIO – ECONÓMICAS de los estados o regiones, ya que van a “barrer casi parejo”. Por lo que respecta a OAXACA, ni el SAQUEO total del que fue objeto en el sexenio que acaba de terminar, influye para que los “expertos” se toquen un poco el corazón. Según los datos ya disponibles en el feudo del “mexicano” Mead…o como se apellide, se registra para la ZONA SUR del Estado de Oaxaca, el precio de la “MAGNA”, ya con su aumentito correspondiente, será de $16.10 el litro; la “PREMIUM” llegará a los $17.87…Pinotepa Nacional, Huautla y Put la, entre otras comunidades del rumbo, serán los afectados y darán las gracias, seguramente, a las familias de los gobernantes. Al parecer, los menos dañados, serán los consumidores de gasolina de la ZONA de Tuxtepec y Loma Bonita, con sus “anexas”. La Magna costará por aquellos rumbos, “únicamente” $15.61 por litro y la Premium, $17.38. Y así por el estilo, en todo el país, con pocas variaciones, los mexicanos tendremos que “colaborar” con el gobierno y con la economía del país. Claro que ese es solamente el comienzo, ya que una vez LIBERADOS los precios…NO sabemos hasta dónde van a llegar durante el 2017, el que, por cierto, según un alto PRELADO, será “un MEJOR año”. ¿Acaso en ese sector social renunciarán a los vehículos de lujo y se comprarán los nuevos carritos de miér…coles, como les llama el pueblo? ¿Cuándo carajos estarán a la venta los autos eléctricos? Aunque, tampoco hay mucha diferencia en los costos, pues también “cefe” ha pasado a valer…queso. Como decimos algunos en Oaxaca. My God! Lo maravilloso del caso es que México va a SUPERAR a USA y a RUSSIA…pero NO en productividad de esos combustibles, SINO en sus precios… Se me antoja decir como dijo aquel !Yo por eso NO voy a USA NI a RUSSIA! ¿Sabe usted qué lugares podríamos visitar los mexicanos o pensar en “mudarnospallá”? En Venezuela y en Ecuador la gasolina está más barata. Pero NI de chiste piense usted en irse a Cuba. Allá, en el “paraíso” que construyeron los dos Castro, el litro de gasolina “anda” en los VEINTISIETE y centavos. Y los vehículos que por allá predominan y sobreviven, son aquellos carrazos con motores de OCHO CILINDROS. Ni teniendo gasolinera propia los podría uno “alimentar”. ¡Oh, aquellos tiempos mexicanos! Cómo olvidar mi MUSTANG ROJO V8 y doble “garganta”…¡Una verdadera locura! Luego, al paso de los años, tuve que “bajarle” al Valiant Acapulco…ahora me siento feliz de tener aún mi “VOCHO”, recién “ajustado”…aunque necesita llantas y pintura, paquequedealcentavo. Y NO serán únicamente los “gasolinazos”, los que nos perjudiquen en el 2017…Empezarán los fuertes encuentros entre los “partidos”, para definir al siguiente PRESIDENTE de México. ¡Se va a poner bueno!

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García