Mayúsculas

José Luis García Henestroza, edil de San Francisco Ixhuatán, acaba de integrar sus autodefensas que llama “guardias ciudadanas”.

OBRA DEL CHELÍS.- Era el madreador del edificio del IEEPO, era quien encabezaba las marchas, bloqueos y madrizas en el edificio del Instituto; es José Luis García Henestroza, quien por grillo llegó al cargo de presidente municipal de su pueblo, San Francisco Ixhuatán. Quienes lo conocen lo ubican como de los más radicales del Cártel 22, y es quien acaba de integrar las conocidas autodefensas, pero que prefirió llamar “guardias ciudadanas”, para distinguirlas de las otras. Presumen que funcionarán sin armas, pero hay quienes los han visto encapuchados. Presumen que son un movimiento ciudadano, pero lo real es que los alienta el munícipe a punto de dejar el cargo… Su justificación es que de alguna forma tienen que contrarrestar la delincuencia en aumento en todo el Istmo y la falta de respuesta de las autoridades. “No somos delincuentes, somos defensores de nuestro pueblo”. Podría pensarse que se trata de dos grupos, porque hay uno de encapuchados, puestos en evidencia en redes sociales y otros que se presumen blancas palomitas. Lo cierto es que los creó el Nosdestroza y aguas con las aguas, porque no quieren uniformados. Por algo ha de ser…

MEADE, NOS MEÓ Y…- …y nos zurró! Pero además no se midió el Pepe Toño “Meados”, titular de Hacienda. Luego del megamadrazo que nos paró con el solo anuncio del aumento a las gasolinas, ora nos dice que no tenemos porqué asustarnos, pues el precio de la gasolina se va a “divorciar” de razones tributarias o de razones políticas. Además, el precio va subir o bajar según los mercados internacionales, como en todo América, Europa y todo Asia Pacífico. Así, como si en México anduviéramos igual que en otros países donde tienen mejor su economía y es más alto el ingreso per cápita, así se nos pone este pinche secretarito… “De hecho, en la historia del país, la gasolina, prácticamente con excepción de algunos meses del año pasado, solamente se había subido y nunca había reflejado una condición a la baja. Y lo que veremos ahorita, a partir del próximo año, es que la gasolina habrá veces que suba y habrá veces que baje, como se vayan ajustando las condiciones de mercado”, comentó en entrevista con Grupo Fórmula. “Veremos, en consecuencia, momentos y días donde suba, y momentos y días donde vuelva a bajar”.

“NO SERÁ INFLACIONARIO”.- Ajena totalmente a lo que pasa en México, Hacienda descartó un efecto de espiral inflacionario por los precios de los combustibles. De 2010 a 2013 se observaron alzas similares en el precio de la gasolina, y la inflación se mantuvo entre niveles de entre 3 y 4%, “es decir, no observamos un espiral inflacionario, sino que más bien, los resultados de la inflación eran consistentes con el objetivo de inflación del Banco de México”. O esos weyes no viven en México o no saben cómo se las gastan nuestros egregios comerciantes… No bien se hacía el anuncio de los nuevos precios en los combustibles que entran en vigor hasta el domingo y ya nos la estaba dejando Cayetano, subiendo tocho morocho. Aquí en Oaxaca no ayudan en nada los precios dizque diferenciados: En la ciudad costará la Magna 15.91, Premium 17.68 y diésel 16.99; en Salina Cruz, Magna 15.74, Premium 17.51 y Diésel 16.81; en Huajuapan, Magna 15.77, Premium 17.54 y Diésel 16.84; en Pinotepa, Magna 16.10, Premium 17.87 y Diésel 17.17 y en Tuxtepec, Magna 15.61, Premium 17.38 y Diésel 16.68. De todas formas nos las van a clavar chulo.

MANDA EL CÁRTEL.- La Policía Municipal retiró a los indigentes que hacían escándalo y sus necesidades en vía pública en la calle de Armenta y López. Sin embargo, las huestes del magisterio se mantienen en el lugar a pesar del fenomenal escándalo que hacen a todas horas del día y que también se defecan en la calle. Según los comerciantes vecinos a ese espacio, los mayros son más y más peligrosos, pero a ellos no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Curioso, pero revelan reporteros que asisten al primer cuadro de la ciudad, que de la protesta que cubrió las calles por semanas y meses enteros, sólo se ven manteados abandonados y alguna tienda de campaña vacía… En el centro de la ciudad se presumía que el sector Periferia “coberturaba” el plantón, con un 20 por ciento de su membresía, pero los comisionados para tal cuestión decidieron aprovechar los días de vacaciones que hacer la cobertura en el lugar. Lo único que persiste es el negocio de algunos maestros del propio Cártel, las “agencias de viajes” que ofertan boletos redondos a la Ciudad de México. Todo sigue igual, como cuando estaba “el cambio”…

LAS DE RIGO TOVAR.- De gachos no baja el comisionado presidente del ifaicito a los diputables de la Legislatura pasada por haber ocultado toda la información relativa a gastos y uso del presupuesto que manejó durante los tres años que estuvo en funciones. Antes de irse, los 42 diputados se protegieron y ocultaron todo tipo de información del despilfarro de recursos del cual hicieron gala. Incluso todas las solicitudes de información que le fueron hechas llegar por medio del ifaicito, las declararon sin respuesta, lo cual le valió por enésima ocasión apercibimientos… Estamos jodidos todos ustedes. Vienen unos weyes de San Carlos Yautepec, alegando por cosas muy de su canijo pueblo y que bloquean los accesos del crucero ubicado en el Monumento a Juárez, crucero a Huayapan. Colocaron camionetas de servicio particular interrumpiendo el tránsito vehicular .Y todo para presionar a las autoridades electorales, en período de calificar las elecciones por abusos y costumbres… Y hasta agencias de Santiago Matatlán la fueron hacer de jamón en el Zócalo de la ciudad. Como que ya es demasiado, ¿no os parece?… ABUR.