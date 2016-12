Acabaron con Pemex

Por mucho tiempo MÉXICO había vivido del PETRÓLEO. PEMEX, (una de las cuevas de “alibabayloscuarentaladrones”, llegó a su fin y con ello el país pasó de la “riqueza petrolera” (DE UNOS CUANTOS) a la empresa que causa pena o risa, ante los EXTRANJEROS que YA toman el mando en pleno MÉXICO. Algunos “amigos” (protegidos) del MÁXIMO gobierno en turno, tendrán que ser acomodados en cargos “quedejenmás…”. A propósito, NO se ha visto ningún bloqueo a las “gasolineras extranjeras” que ya empiezan a operar en Oaxacalaquesiempreprotesta…$e han ablandado la$ crítica$ en contra de la “reformaenergética”. Al paso que van las cosas, NO sería improbable que en el cercano 2017, los mexicanos tuviéramos que pagar NUESTRA gasolina en DOLLARS. ¿Y qué tal si de esa manera NOS sale másbara? Por lo pronto el gobierno, que NO tieneunpelodetonto, YA está aplicando sus estrategias políticas ( o sea, SUCIAS) para que el pueblo NOBRINQUE cuando le llegue el turno de la LIBERACIÓN de PRECIOS del peleado combustible. Por lo pronto ya se ha iniciado el “cacareo” de que “NOHAYNOHAY”…para impulsar las COMPRASDEPÁNICO y luego el conformismo del pueblo, que termina por decir…”AUNQUESEACARAPEROQUE HAIGA…”. En días recientes ya la ESCASEARON en San Luis Potosí y otros cuatro estados. En Oaxaca ya ha empezado el rumor perverso. Y hasta algunos “medios” han empezado a contribuir con la “estrategia” maligna, haciendo preguntas a los comerciantes del “deabastos”, acerca del aumento de precios que causará “lagasolina”. Lo que indica que todo se ha previsto para darle el golpe al pueblo en NO lejana fecha. Porque NO es un secreto que al aumentar un centavo el precio del litro del necesario combustible, los comerciantes le aumentan cinco PESOS al kilodetomatescebollaschilesharinaparaelpanymaízpalastortillas…SIEMPRE ha sucedido eso. No es cuento nuevo…aunque el sexenio sí lo sea. Igual que algunos gobernantes. Por lo pronto, allá en la CDMX, ya muchas personas empiezan a cambiar sus vehículos…la MOTO sale más barata que el auto en el consumo de gasolina…y CONTAMINA MENOS. Aunque surgen otros peligros e inconvenientes…Ya ve usted lo que le sucedió hace poco al famoso campeón olímpico, medallista de oro. Como dijera nuestro admirado escritor, autor de “La familia”…”Dibodovadito…”. Cuando NO es un problema…es otro. No hay gustos cumplidos en este “mundomexicano”. Además, viajar en motocicleta, aquí en Oaxaca, donde NO hay respeto NI por los peatones…ya sabrá usted si sería posible IMPULSAR la cultura de “andar en bicicleta o en motoneta…”. “Ni que fuéramos tan pobres”. Ahora que, CAMINAR…lo que es caminar hacia el trabajo…ni que viviéramos allá en Chapultepec y nos pagaran por cuidar de los pandas o del gorila que substituyó al que mataron al inyectarlo para “adormecerlo” con el fin de cambiarlo a un zoológico de Guadalajara. Y hablando de ese tema…¡Oiga usted! Qué rudos entres se han dado recientemente los “directivos” de las “Chivas”y las “Aguilas perdedoras…”Su servidor por eso prefiere ahora la TV de paga, para poder ver el TENNIS de las preciosas RUSAS y las POLACAS…entre otras “excelentes” deporti$ta$.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García