OAXACA.- La crisis policiaca y económica de la entidad, fueron las causas que se apropió un grupo de comuneros pertenecientes a las agencias municipales de San Francisco Ixhuatán: Cerro Grande, Morro 20 de noviembre, Las Palmas, Las Conchitas y Reforma Integral Agraria para iniciar un grupo que tiene como finalidad luchar contra la agresión policiaca, parapoliciaca, militar y para-militar, así como la delincuencia que azota a la región istmeña.

Expresado en su lengua materna, el zapoteco, su lema es: “Guendabianindxo´ xtinu runi laanu ti guidxi nadippa´. Laaninga riini xtinu”, que en castellano significa “Nuestra cultura nos hace un pueblo fuerte. Ella es nuestra sangre”.

Este grupo de autodefensas no menciona nombres, pero sí muestra fotografías donde se observa la portación de armas, rostros cubiertos y un video donde exigen la auditoría al ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y al alcalde de Ixhuatán, José Luis García Henestrosa.

En una misiva explicaron que su único objetivo es la defensa de su territorio con la unidad, la conciencia y la democracia comunitaria, como únicas armas ante un mal gobierno que desea impulsar proyectos trasnacionales que han ocasionado pobreza y delincuencia en todo el estado.

“Defender nuestros territorios y comunidades para ejercitar nuestro derecho como pueblos indígenas a la autodeterminación, la autosuficiencia y la autodefensa, con base en lo que la propia tierra nos ha dado y enseñado y con base también en eso que los de arriba llaman ‘Leyes Constitucionales’ y que ellos mismos violan, pero que nosotros y nosotras estamos dispuestos y dispuestas a hacer valer para defender nuestra autonomía, nuestra seguridad, nuestra tierra y nuestro territorio, por eso surgimos y estamos firmes”, expresaron.

El grupo dio a conocer que han comenzado a reforzar sus campamentos comunitarios en defensa de la tierra y el territorio contra los megaproyectos eólicos y mineros que amenazan la autonomía de la Región del Istmo, pero también, cuidarán de su propia seguridad ante la ola de delincuencia y crímenes que han venido afectando a toda la población civil.

“Nosotros y nosotras, decimos que responsabilizamos a los distintos niveles de gobierno por no garantizar la seguridad de la población y por alentar el surgimiento o la agudización de conflictos agrarios-legítimos o no- a partir de sus planes de despojo y saqueo de nuestros recursos naturales y nuestra madre tierra; y por ello, cuando decimos que los hacemos responsables de ello, es porque también serán responsables de la represión oficial y las represalias extraoficiales que puedan sufrir nuestras comunidades y los compañeros y compañeras que integran este Honorable cuerpo de Topiles/Fuerzas Comunitarias”, expusieron.

Hace aproximadamente quince días en esta misma localidad se creó el Movimiento Ciudadano contra la delincuencia, cuando los vecinos de las cuatro secciones que conforma la cabecera municipal se organizaron y colocaron barricadas en los accesos principales, han realizado pinta de bardas y están por instalar alarmas vecinales en toda la comunidad.

Los vecinos colocaron barricadas con piedras y palos en los accesos de la localidad en donde realizan una revisión exhaustiva a todos los vehículos que entran y salen, con la finalidad de evitar los secuestros. Integrantes de este movimiento aseguran que desconocen a los integrantes del grupo armado y alertan que podrían ser del crimen organizado.

Por su parte, el alcalde de San Francisco Ixhuatán, José Luis García Henestrosa, alertó que las constantes amenazas de la delincuencia organizada ocasionó que solo tres de catorce policías municipales esté laborando para resguardar a una localidad de más de 8 mil habitantes.

Explicó que la renuncia de los uniformados comenzó el pasado 4 de diciembre, un día después de que se suscitara el linchamiento de un hombre en la localidad de San Francisco del Mar.

“De repente y de un solo jalón me presentaron su renuncia, de verdad que estamos desesperados porque con tres policías no se puede, pedimos a la policía estatal realice rondines, les he cooperado con gasolina, llegan y recorren el municipio y se van, lo que estamos pidiendo es una base permanente para que la ciudadanía no viva con esa sicosis social”, dijo.

El munícipe aseguró que ha solicitado de manera urgente la intervención de las autoridades policiacas del estado y la federación pero no ha tenido una respuesta favorable.

Para el próximo 30 de diciembre en esta comunidad se está convocando a una marcha contra la inseguridad por parte del grupo ciudadano.

Con información de Aristegui Noticias y Staff Tiempo