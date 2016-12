No hay consciencia ambiental en Oaxaca: RDR

OAXACA.- Rubén Díaz Romero, Director de Aire Limpio de Oaxaca dijo que en la balanza este segundo semestre es el peor de todos los años, porque las personas prefieren no acudir a los centros de verificación, lo que provoca que la contaminación siga avanzando.

Mencionó que en Oaxaca la contaminación tiende a aumentar durante el mes de diciembre, “debido principalmente al cambio de clima que propicia la inversión térmica y que puede intensificarse por el uso de pirotecnia”.

Díaz Romero atribuyó la desobediencia de los automovilistas a que en Oaxaca no existe la coercitividad, y aunque todos los propietarios de vehículos están obligados, porque la verificación es obligatoria, no acuden a cumplir.

“Pero no van (a verificar) porque nadie se las pide, solamente los que se van a México de vacaciones están llegando, ellos sí acuden porque saben que en otros estados de la república si los sancionan por no verificar”.

Y no obstante de que la gente paga sus derechos no asisten, porque el argumento es de que nadie pide la verificación, “y si nadie me la pide, contra que la hago; entonces difícilmente por cultura o conciencia ambiental la gente va a acudir”.

Afirmó que la experiencia demuestra que en cualquier parte de la república, si no se cumple con la verificación vehicular existe a la coercitividad.

El Director de Aire Limpio de Oaxaca invitó a la ciudadanía a que acuda a cumplir con esta obligación, y explicó que hasta el 31 de diciembre los centros de verificación estarán abiertos, en horario de 9 a 6 de la tarde, máxime si van a salir, les recomienda que pasen a verificar sus vehículos.

Con información de Staff Tiempo y Agencia JM