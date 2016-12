Mujer se enamora de un robot y ¡planea boda!

México.- Con gran felicidad, una mujer francesa afirmó que está enamorada de un robot con el cual vive desde hace un año. Lilly dijo sentirse muy bien, por lo que está en planes de casarse con InMoovator.

Asimismo, Lilly declaró: “Mis dos únicas relaciones han confirmado mi orientación sexual, porque no me gusta el contacto físico con la carne humana”, situación que dejan en claro la decisión de no estar con una persona.

Al respecto, la fémina declaró: “Soy orgullosa robosexual, no lastimamos a nadie, sólo estamos felices”.

