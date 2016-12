Al estar internado en un hospital un paciente no sólo lucha contra la enfermedad que lo aqueja sino también con sentimientos de miedo, depresión e incluso una sensación de abandono.

Ante esta realidad, desde hace cinco años Raúl Gallega Palomo se disfraza de payaso y bajo el nombre de “Yiyo” visita cada semana el Hospital Infantil de México, Federico Gómez.

Raúl es voluntario de la Fundación Por Un Hogar, organización con más de cien voluntarios que además de visitas a ocho hospitales de la Ciudad de México, cuenta con albergues en los que ofrecen techo y alimentos gratuitos a pacientes y familiares que viajan del interior de la República para recibir atención médica en la capital. Asimismo, durante la época decembrina hacen una colecta para llevar regalos navideños a los niños en los hospitales.

“Yiyo” asegura que llevar palabras de ánimo a los pacientes no es una labor sencilla pues en cada cama hay una historia que lo conmueve y para él es un reto estar enfrente de ellos.

Pese a estas dificultades emocionales, cada vez que Raúl logra que los niños sonrían, encuentra una motivación para dejar un momento su tiempo libre, su trabajo y su familia para compartir unos minutos con las personas que lo necesitan.

“Al verle las sonrisas a esos pequeños se me olvida la situación personal en la que yo me pueda encontrar y me queda el único anhelo de regresar. Es lo más satisfactorio que he vivido”, afirma.