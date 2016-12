“Ser indígena es un orgullo”: MULT

HUAJUAPAN.- Rufino Merino Zaragoza, coordinador general del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en Oaxaca, dijo que el proyecto de basquetbol de los niños triquis, dignifica a la región Mixteca, Oaxaca y al país en general y no solo a la etnia Triqui.

Abundó que son infundados los señalamientos sobre el equipo de los Campeones Descalzos de la Montaña, “no nos vengan a querer dividir, a engañar o echar abajo este proyecto que se tiene, es una iniciativa a nivel nacional, internacional y mundial porque estos niños basquetbolistas han representado y puesto en alto a México en muchos lugares del mundo”.

“Se ha hablado de los indígenas; que no podíamos, que no tenemos talento ni capacidades, pero hoy se está demostrando todo lo contrario; estamos muy orgullosos y esto no quiere decir que solo los triquis; los indígenas de Oaxaca y de México debemos estar contentos de lo que somos”, expresó.

Respecto a la infraestructura deportiva el líder del MULT manifestó que el ex gobernador del Estado, no tuvo la visión de apoyar al deporte en la zona Triqui, prueba de ello es que no le aposto ni un solo peso a la Unidad Deportiva en Rastrojo Copala.

Indicó que con recursos federales, se han realizado trabajos en esta unidad deportiva que se estima que lleva un 50 por ciento de su construcción, ahora con el gobernador actual se planteó el proyecto, y lo incluyó dentro de los resultados de los primeros cien días de gobierno.

En cuanto a las demandas sociales y de justicia Rufino Merino, mencionó que el 2 de febrero del 2017 realizaran una marcha para exigir cumplimiento a sus demandas, esta fecha es simbólica por la muerte del comandante Genaro Vásquez Rojas, además se conjuntan otros ideales por ello se optó por este día, apuntó.

Anualmente el MULT ha marchado, “y es para decirle al gobierno que hay asuntos pendientes y en ese sentido estaremos al tanto porque si no se cumplen las demandas, tenemos que salir a la calle a marchar con más de 30 mil compañeros militantes que respaldan este movimiento”, finalizó.

