La Volpe considera como robo al título de Tigres en el A2016

Ricardo La Volpe salió molesto tras la Final ante Tigres, declarando que sufrieron de un robo por parte del arbitraje que los privó de levantar un título con América.

“Mañana tendrían que poner, compensación del arbitro ayuda a los Tigres, no lo van a poner, siempre dicen que nos ayudan y hay varios partidos que no, es un mito que hay que dejar de lado, porque el robo de hoy es robo”, aseveró tajante.

Con los ánimos calientes, el estratega de las Águilas puso en duda su continuidad, pues se dijo cansado de polémicas de este tipo.

“Lo voy a pensar, la directiva me apoyó antes de esto e hizo una planeación, pero veremos qué pasa. La verdad ya me fastidian muchas cosas como estas, a mí me gusta que me ganen futbolisticamente no por una compensación”,argumentó.

Su enojo, derivó de la expulsión de Rubens Sambueza que le pareció injusta, así como los dos expulsados tras la trifulca.

“Veo que el árbitro se equivoca y mal en una compensación, empezando por la amonestación que le hacen a Sambueza por una protesta, mientras que todos los demás, el arquero de ellos, Gignac y todos los que reclamaban, nunca los amonestó, después vino la expulsión y después compensan, no veo porque echa dos de nosotros y uno de ellos”, señaló.

Sin embargo, sentenció que felicitó a sus jugadores porque al final de este Apertura 2016 se fueron invictos en el torneo mexicano.

“El equipo terminó invicto, el equipo demostró que tiene categoría, lo que hace perder la cabeza al equipo fue la compensación, yo felicito a mi equipo porque puso todo, jugó en una cancha que es difícil y con categoría, volvimos a los penales y perdimos. Yo estoy tranquilo, a estas alturas no sé que de qué hablan, no veo que me hayan ganado, estamos bien en todo sentido”, apuntó.

Con información de Récord