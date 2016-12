Adriana Lima cuenta la cara oculta de la vida de las modelos

El ángel de Victoria’s Secret Adriana Lima ha explicado en su cuenta de Instagram los entresijos del trabajo que las modelos hacen tras los focos, las partes de su profesión que la gente no ve. “Hoy he tenido una jornada de trabajo de 10 horas, haciendo una sesión de fotos con un catarro muy fuerte, sin parar de toser y con un dolor de cabeza horrible”, cuenta Lima. “Y quería compartir con vosotros la cara oculta de una modelo que trabajó duro y deciros que no soy la única que se esfuerza tanto”.

La modelo no quiere que se malinterprete su mensaje y deja claro que con su alegato no se está quejando de su profesión, quiere que la gente entienda que trabajan “tan duro como cualquier otra persona” y que el mundo deje de pensar que “la vida de las modelos es fácil”. Según cuenta Lima en su perfil de la red social (donde tiene 6,5 millones de seguidores), al acabar la sesión de fotos en Nueva York fue a coger un avión para regresar a su casa y ver a sus dos hijas. “Mi vuelo se ha retrasado como tres horas, me he levantado en Miami a las dos de la mañana y solo puedo decir que estoy feliz de estar en casa”.

Adriana Lima, de 35 años, es uno de los ángeles de Victoria’s Secret desde hace siete, y en varias ocasiones se ha convertido en protagonista del desfile al lucir las piezas de lencería más caras del mundo. Es la tercera modelo mejor pagada del planeta, en un año se llegó a embolsar ocho millones de euros. En varias ocasiones ha sido criticada por su estricta dieta de proteínas y ejercicio extremo —que contó al diario Telegraph en 2011—, pero sigue estando en el club de las mejores modelos brasileñas, al que pertenecen otras profesionales como Alessandra Ambrosio o Isabeli Fontana.

Su mensaje pone un poco de luz al secretismo de la vida —aparentemente perfecta— de las modelos. Sigue la linea del mensaje que este verano lanzaron algunas de sus compañeras y varias actrices: posaron sin maquillaje y sin filtros en sus redes sociales para enseñar cómo son en realidad sus caras sin maquillaje ni Photoshop y reivindicar la belleza natural. Entre ellas estaban desde Gigi Hadid, hasta Megan Fox pasando por Jennifer Aniston, Sofía Vergara o Cameron Díaz.

También hace unos meses, la joven modelo Essena O’Neill explicó en su cuenta de Instagram cuánto trabajo se esconde detrás sus fotos aparentemente casuales y perfectas. Algunas de sus instantáneas eran el resultado de más de cien tentativas con la misma pose para conseguir una imagen ideal. “Probablemente grité a mi hermana pequeña hasta que consiguió fotos que me gustaran”, explicaba O’Neill. Dejó de subir fotos retocadas y cerró su cuenta unos días más tarde.