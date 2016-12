La muerte este Día de Navidad del cantante y compositor británico George Michael es el último fallecimiento de una gran estrella de la música en 2016, un año trágico en el que dijeron adiós doce importantes músicos internacionales.

Por su especial trascedencia y el lugar de privilegio que ocupa en la música destaca la muerte de David Bowie. Apodado “el Duque Blanco” o “el Camaleón” por la infinidad de estilos musicales y apariencias que adoptó durante su carrera.

Bowie falleció en Nueva York el 10 de enero a los 69 años como consecuencia de un cáncer, dos días antes de publicar su testamento musical, Black Star.

El 21 de abril la noticia de la muerte de Prince por una sobredosis accidental de medicamentos conmocionó al mundo musical.

Artista polivalente, multiinstrumentista y autor del mítico álbum Purple Rain, Prince tenía 57 años cuando fue encontrado muerto en su residencia de Minesota, en Estados Unidos.

La música estadounidense lloró también la muerte de Paul Kantner, cofundador delgrupo psicodélico de los sesenta, Jefferson Airplain. Kantner tenía 74 años cuando falleció de un infarto el 28 de enero.

Diez días antes había fallecido con 67 años Glenn Frey, cofundador de Eagles, una de las bandas estadounidenses de rock que más discos ha vendido en la historia.

Maurice White, fundador en 1969, del influyente grupo de música funk y disco,Earth, Wind And Fire, falleció el 5 de febrero a los 74 años de edad por las secuelas de la enfermedad de Parkinson que sufría.

Con 72 años el 11 de marzo murió Keith Emerson, y el 7 de diciembre con 69 falleció Greg Lake. Ambos fueron miembros del trío de música progresiva y rock sinfónico ‘Emerson, Lame and Palmer’. Greg Lake formó parte también de los míticos King Crimson.

La música country perdió el 6 de abril a uno de sus intérpretes más originales, Merle Haggard. El músico estadounidense murió de una neumonía a los 79 años.

Sharon Jones, intérprete de funk y soul que alcanzó la notoriedad casi a los cuarenta años, murió de cáncer el 18 de noviembre con 60 años.

Con 82 años de edad falleció el 7 de noviembre uno de los cantautores más importantes de las pasadas décadas, el canadiense Leonard Cohen. Al igual que David Bowie, Cohen acabada de editar su obra póstuma, You Want It Darker, cuando falleció.

Finalmente, la tarde del día 24 de diciembre falleció en la ciudad española de Marbella el guitarrista y compositor británico Rick Parfitt, fundador en los sesenta de la banda Status Quo.

Parfitt tenía 68 años y regentaba junto a su mujer y un socio un negocio inmobiliario en la Costa del Sol española.

