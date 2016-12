9 Cosas que no sabías que puedes hacer con los audífonos de tu Iphone

Vamos a mostrarte varios usos secretos de los auriculares de tu Iphone. Primordialmente estos consejos sólo funcionan para los Iphone, pudiendo también servir algunos puntos para los audífonos de otro tipo de teléfonos inteligentes. Tras leer este artículo puede que te lleves más de una sorpresa, poca gente conoce todas las aplicaciones que albergan este tipo de objetos, son muy útiles… sin más te dejamos con estas 9 cosas que no sabías de los auriculares de tu Iphone…

1. ¿Sabías que con los auriculares puedes pausar o reproducir el contenido multimedia de tu teléfono inteligente? La clave está en el pequeño botón central que tiene este complemento. Si lo presionas durante una canción o vídeo podrás pausarla o volver a reproducirla dependiendo de si está parada o reproduciéndose. Esto es muy útil, ya que no hace falta sacar el móvil o desbloquearlo para hacer esto.

2. Rebobinar o adelantar una canción es posible también con tus audífonos. Puede que ahora te estés llevando una buena sorpresa, ya que pocas personas saben acerca de esto. El procedimiento es sencillo, y también implica al botón central. Para adelantar una canción deberás pulsar dos veces el botón central, dejándolo pulsado en la segunda. Para rebobinar deberás pulsar el botón tres veces, dejando el botón pulsado en la tercera hasta el punto al que quieras llegar.

3. Pero las aplicaciones de los auriculares no están únicamente relacionadas con el contenido multimedia del móvil, como los vídeos o las canciones, se pueden utilizar para muchas otras cosas, como por ejemplo para rechazar una segunda llamada. Si te llaman mientras estás hablando por teléfono, puedes rechazar la segunda llamada entrante manteniendo pulsado el botón del medio, así pasará rápidamente al buzón de voz.

4. Volviendo a los contenidos multimedia, si habías pasado una canción que querías estar escuchando y quizás no puedes utilizar el móvil en ese momento, el botón central de los auriculares es tu mejor aliado. Para volver a una canción que te has saltado, o simplemente ir a la canción anterior, puedes pulsar el botón del centro 3 veces, de esta manera pasarás hacia la canción anterior… ¿Conocías este detalle?

5. Ya hemos dicho que el los auriculares, y en concreto el botón del centro no sólo se puede utilizar para la música o los vídeos, este punto trata acerca de las llamadas. Pulsando el botón central una vez podrás atender y empezar una llamada entrante, si lo que quieres es finalizarla tan sólo deberás realizar el mismo gesto, pulsando el botón otra vez. Este gesto es poco conocido, pero es muy útil cuando estás paseando o no tienes tiempo para sacar el móvil, todo un manos libres…

6. Seguimos con las llamadas, si llevas puestos los audífonos y te llaman, pero no quieres coger el teléfono, pero quieres seguir escuchando música, puedes ignorarla dejando pulsado el botón central de tu Iphone. El tono dejará de sonar, y cuando te acaben de llamar, podrás escuchar dos pitidos leves que indicarán el fin de tu llamada perdida. ¿Conocías este secreto? Puede que te evite más de un problema en el futuro…

7. Si tienes un Iphone de los que tiene la fantástica y famosa aplicación de Siri, puedes utilizar tus auriculares para activarla. No es nada complicado, deberás dejar pulsado el botón de los audífonos para hacerlo. Esta aplicación no funciona en todos los Iphones, con lo que no te prometemos nada, pero no te cuesta nada hacer la prueba, igual te llevas una gran sorpresa y puedes mantener una agradable conversación con esta ayudante tan especial.

8. También puedes hacer fotos con tus auriculares. Por primera vez en esta lista, este pequeño secreto no implica al botón central, sino que se trata del botón de tus auriculares que sirve para subir el volúmen de tu teléfono. Cuando tengas la aplicación de la cámara activada, pulsa este botón y sonríe… no obstante esta forma de hacer fotos no sirve en otras aplicaciones de fotografía como instagram o Snapchat…

9. Por último, otro dato bastante interesante que quizás no sepas de tus auriculares. En ellos existe un pequeño agujero, es un micrófono que supera en calidad al del móvil, es más sutil. De esta manera tendrás una mejor calidad en tus notas de voz, o si quieres hablar con alguien en un lugar muy concurrido.

