Reaparece ‘ex góber’ de BCS en antro de La Paz

Muy contento se le ha visto a Marcos Covarrubias, ex gobernador de Baja California Sur, luego de que permaneció alejado de los reflectores casi un año al concluir su periodo, en septiembre de 2015. Así, don Marcos reapareció en un conocido antro de La Paz, nos dicen, bailando muy relajado, por lo que la controversia en redes sociales no se hizo esperar; muchos usuarios le recordaron su estrategia fallida contra la inseguridad y el repunte de homicidios que ocurrió en su último año de mandato que hoy mantiene a la capital del estado entre uno de los 50 municipios más violentos. Además, aprovecharon para cuestionar el hecho de que el actual gobernador, Carlos Mendoza, también panista, encontró tan “limpia la casa” que no reveló ninguna anomalía al término del periodo de Covarrubias, caso contrario a la Auditoría Superior de la Federación que sí incluyó a BCS en la “lista negra” de entidades con observaciones, al simular reintegros de fondos federales. Con todo, al ex góber se le ve paseando tranquilo en este Guadalupe-Reyes.

Yunes quiere imponer a titular del IVM

El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares mantiene la línea de intentar imponer a sus allegados en diversos organismos autónomos de Veracruz. Ahora, ha puesto sus ojos en la titularidad del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) donde, nos platican, quiere posicionar a la también blanquiazul, de corte ultraconservador, Yolanda Olivares Pérez, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores progresistas de la entidad. A fin de preparar esta operación, Yunes Linares, nos dicen, moverá las piezas del ajedrez y cambiará a las integrantes del Consejo Consultivo y Social, en cuyo interior se vota una terna que el jefe del Ejecutivo envía para designar a la próxima directora del instituto. ¿Será que esta estrategia funcionará?

Acusan a diputados de avalar reforma permisiva

El presidente de la Coparmex en Nuevo León, César Montemayor Zambrano, se lanzó duro y a la cabeza contra los diputados locales por la “apresurada” forma con la que aprobaron la reforma que permite la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), aprovechando, según él, que la gente estaba distraída con el tema de la tenencia y los aumentos al predial. Montemayor reprochó que la Legislatura no incluyera la inhabilitación permanente de servidores públicos implicados en hechos de corrupción y que se omitiera la no prescripción del derecho del Estado para recuperar cualquier bien desviado ilícitamente. Incluso, nos cuentan, se despertaron sospechas pues los legisladores dejaron abierta la posibilidad de aspirar a encabezar la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la nueva Fiscalía General del Estado

Alcalde, en el ojo del huracán por 1.5 mdp

La administración del alcalde priísta de Escuinapa, Sinaloa, Bonifacio Bustamante Hernández, está en el ojo del huracán por la desaparición de 1.5 millones de pesos de la cuenta bancaria del ayuntamiento, además de los reclamos de sus trabajadores para que entregue 620 mil pesos en retenciones de la caja de ahorro. Durante su tercer informe de gobierno, nos comentan, aprovechó el escenario para tildar de insaciables a los dirigentes del sindicato de burócratas municipales y de chantajistas a los activistas sociales que lo han cuestionado, por ello, los burócratas se colocaron afuera del recinto recibiéndolo con insultos y agua a su paso; tuvo que salir escoltado por policías.

