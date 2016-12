Hoy, 119 edición de la tradicional Noche de Rábanos

Oaxaca de Juárez celebrará este día la 119 edición de la Noche de Rábanos; Flor Inmortal y Totomoxtle; con la participación de 150 artesanos, incluyendo niños.

El lunes, los artesanos adultos acudieron a la cosecha del tubérculo en terrenos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura. Este jueves 22 los niños que participarán en esta edición también acudieron a realizar el corte de rábanos.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa premiará a los triunfadores, previo recorrido por esta exposición, que es una de las más antiguas del país, misma que generan gran atractivo.

Las categorías de competencia para las figuras de rábanos son la Tradicional Infantil A y B, quienes podrán obtener como premio una bicicleta y un diploma, mientras que los adultos: 18 mil, 24 mil y 30 mil pesos, los tres primeros lugares, además de estímulos de tres mil 400 pesos del cuarto al décimo lugar y de dos mil 600 pesos del 11 al vigésimo lugar.

En la categoría Libre se tendrán premios de nueve mil, 12 mil y15 mil pesos para los tres primeros lugares, además de estímulos de dos mil pesos del cuarto al décimo lugar.

En Figuras de Totomoxtle Natural, los premios a los tres primeros lugares son de 10, 14 y 18 mil pesos, estímulos del cuarto al séptimo lugar de 2 mil 200 pesos y del octavo al décimo de mil 900 pesos.

Mientras que en Totomoxtle Decorado los premios serán de 10, 12 y 14 mil pesos los tres primeros lugares, además de estímulos del cuarto al séptimo lugar de mil 900 pesos, y del octavo al décimo de mil 600 pesos.

Para las figuras de Flor Inmortal los tres primeros lugares obtendrán 13, 17 y 21 mil pesos, del cuarto al séptimo lugar dos mil 200 pesos y del octavo al décimo mil 900 pesos.

Estos festejos llenan de orgullo a todos los oaxaqueños, ya que en ninguna otra parte del mundo se práctica una tradición de este tipo, lo que genera expectación, así como el interés de personas de otros estados y países.

Las figuras que realizan los hortelanos y artesanos dan a conocer la cultura y tradición de esta entidad. Ya que demuestran la capacidad creadora de los oaxaqueños.

La fiesta dio inicio con los hortelanos del barrio de la Trinidad de las Huertas y desde entonces se viene realizando en torno al Jardín de la Constitución cada 23 de diciembre, espectáculo de atractivo importante por la diversidad y creatividad de los artesanos.

NIÑOS VAN A LA COSECHA

Niños de entre 6 y 12 años de edad participaron en la cosecha de rábanos infantil, que se realizó en los terrenos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, como parte de la tradicional Noche de Rábanos.

Durante 119 años, este evento ha sido una de los más emblemáticos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que se ha preservado gracias a las diferentes generaciones de horticultores.

Acompañados de sus familiares, los menores, apoyados de herramientas, recolectaron los tubérculos con los que elaborarán las diversas figuras, que expondrán mañana en la Noche de Rábanos.

Durante esta jornada, la habilidad e ingenio de los niños permitirán transformar los rábanos en diferentes pasajes, monumentos y personajes, que podrán ser admirados durante este certamen.

“Participar en este concurso me emociona. Cosechar rábanos y después hacer las figuras para mostrárselas al mundo, es algo que no me gustaría que se perdiera”, dijo Jimena, una de las participantes de la categoría 12 años.

Por su parte, Alberto Jiménez, otro menor, aseguró que esta es una de las tradiciones que no se debe perder, la cual muestra la creatividad de oaxaqueños, que maravilla a quienes visitan la capital del estado.

Esta tarde, en punto de las 19 horas con 45 minutos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa iniciará el recorrido por la calle de Bustamante esquina con Guerrero para constatar las obras realizadas por los hortelanos en la Noche de Rábanos 2016.

A las 21:00 horas encabezará la Ceremonia de Premiación a los triunfadores de este certamen en el Zócalo de la ciudad.

Con información de Iván Castellanos