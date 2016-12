Gasolina subirá “más o menos’’ 15% o 20%: Pemex

¿Cuánto va a subir la gasolina el próximo año? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se sospecha que mucho. Faltan menos de 100 días para que el precio de las gasolinas sea liberalizado y las especulaciones se han desatado sobre de qué tamaño va a ser el aumento.

El centro de estudios económicos de Citibanamex calcula que el brinco será de 22%, los gasolineros agrupados en la Onexpo (Organización Nacional de Expededores de Petróleo) dicen que 15%.

En este contexto, entrevistamos en Despierta de Televisa al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. A pregunta expresa, calculó que el aumento en el precio de las gasolinas será de “más o menos” entre 15 y 20 por ciento durante el 2017.

A continuación, una trascripción de la entrevista que realicé junto con mi colega Enrique Campos.

Ayer particularmente a través de mi cuenta de twitter recibí una enorme cantidad de mensajes de varios estados relacionados con el desabasto de gasolina, ¿qué está pasando con esto?

-Sobre todas las notas que mencionas al final están todas relacionadas con el ducto de Salamanca, tuvimos una toma clandestina, desgraciadamente. Estas tomas además de que se roban el combustible tienen la no deseada consecuencia de que hay que parar el tubo, y si para el tubo no puedes llevar el combustible de un lugar a otro, esas son las malas noticias.

Pero ¿fue una toma clandestina especialmente grande o algo así? Porque entiendo que hay de 2 mil a 3 mil robos de combustible.

– Es correcto, pero cuando estas cosas ocurren cerca del periodo vacacional esto se vuelve un problema, y se nos volvió un problema desgraciadamente, y el hecho de que haya, no quiere decir que este bien, estas cosas no deberían de existir, y la gente no debería de estar picando los ductos porque, además, es sumamente peligroso, entonces aprovecho para hacer un llamado a la ciudadanía a no hacer tomas clandestinas. Habiendo dicho esto, ya se resolvió el problema como se comentó, hablé con el gobernador de Aguascalientes y de Guanajuato, porque me hablaron, para decirles que en el transcurso de la siguientes 24 y 48 horas se va a resolver.

O sea, ¿no está resuelto todavía?

-No, está en proceso, está resolviéndose.

La gente ¿cuándo va a poder ver otra vez gasolina?, porque una cosa es que ustedes digan “ya se abrió el ducto y otra cosa es que uno pueda cargar su coche.

En el transcurso del día se van a normalizar todas las estaciones de servicio, todas las gasolineras, en el transcurso del día, hacia la noche de hoy y en el transcurso de la noche de hoy esto se va a normalizar.

¿En todo el país no hay bronca?

-Siempre hay problemas aislados. Hace un par de semanas hubo un problema por mal tiempo en Tuxpan que no permitió que entrara. Eso me lleva a hablar de algo que se platicó ayer [miércoles], como parte de la Reforma Energética se van a aumentar y a mejorar las capacidades de almacenamiento y transporte en el país, y por eso es tan importante que esto ocurra. Quiero asumir la responsabilidad del desabasto, quiero dejarlo muy claro, es nuestra responsabilidad que haya abasto de gasolina en nuestro país y cuando digo nuestra es de Pemex y lo asumo cabalmente, estamos trabajando 24 horas para resolverlo.

Ahora, tenemos reportes en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, no solo el Bajío.

-Sí, creo que hay que ver en los tiempos en donde ocurrió y nosotros encantados de ver donde está habiendo este problema y los vamos a resolver.

¿Podemos a través de redes sociales reenviarle a usted todas las denuncias que recibamos para que las atiendan?

-Absolutamente, y reitero, lo asumo.

El problema grave de desabasto, más allá de algunos hechos aislado, el problema grave de desabasto quedara solucionado en el transcurso de hoy.

-De acuerdo, es correcto.

¿Puede volver a pasar?

Yo espero que no, estamos tomando todas las medidas, este periodo, los periodos vacacionales, ahora en Navidad y en Semana Santa es cuando más demanda hay de gasolina, entonces estamos tomando medidas extraordinarias para minimizar la posibilidad de que esto ocurra.

¿Cuántos días de reserva tenemos de gasolinas en el país? El plan es llegar a 15 días en el 2025, hoy ¿cuántos días tenemos?

-Varía, en algunos lugares es más porque tenemos mayor capacidad de almacenamiento y en otros es menos, por ejemplo en la Ciudad de México tenemos 48 horas, o sea se tienen dos días, y se ha tenido dos días desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, para tener almacenamiento es nuestra terminal que está en Azcapotzalco y almacena.

¿Y está bien para una metrópolis de estas dimensiones dos días?, o ¿cuánto tendría que ser?

-Creo que deberíamos de aumentarla más, y por eso estamos conectados por ductos directamente al puerto para que la podamos seguir.

¿A cuál puerto?

-Al puerto de Tuxpan y al puerto de Minatitlán, sin embargo el ducto Minatitlán-México junto con este ducto de Salamanca son los dos ductos más sujetos a tomas clandestinas.

¿Y pueden hacer algo?, porque se habla de complicidad de la policía, del ejército, desde luego corrupción dentro de Pemex que es un temazo.

-Estamos trabajando en todos los frentes y yo creo que poco a poco vamos a empezar a ver mejores noticias, por qué, lo digo a manera de ejemplo, Colombia tuvo un problema de robo de combustible proporcionalmente hablando mucho más grave que el mexicano y lo resolvieron. Todas las medidas, hay que hacer todo, vigilar los ductos, hay que ponerles marcadores a las gasolinas, hay que meter cosas en los tubos para que cuando alguien saque una toma clandestina se tape la válvula, hay que ir a los mercados ilícitos de gasolinas, quién está comprando gasolinas o recibiendo gasolinas ilícitas. Así que estamos trabajando en una estrategia que yo espero, no en los siguientes días, pero en los siguientes meses, en el transcurso del próximo año y del próximo que poco a poco vayamos resolviendo este problema.

¿No le urge a Pemex que la Secretaría de Hacienda defina los precios de las gasolinas para el próximo año? Hay un reporte de Citibanamex que citamos que habla de que el próximo año las gasolinas van a subir 22%, nada más en un año.

-Se está en el proceso de definir el número, pero creo que lo importante es tener claro que las cosas cuestan lo que cuestan, y subió el precio del petróleo y se movió el tipo de cambio, y la gente dice, bueno pero y eso qué, nosotros somos un productor de petróleo, pues sí, pero también los es Noruega, y Noruega es un productor de petróleo mucho más superavitario, mucho más grande, no más grande, pero exporta mucho más que México y el precio de la gasolina en Noruega es más de dos veces y medio que el de México, no estoy diciendo que vamos a hacer eso. Cuando llegué a Pemex el precio del petróleo de la mezcla mexicana era de 18.90 dólares, hoy es $45, lo cual beneficia a Pemex y al país pero a la vez eso hace que el precio de la gasolina se suba, se movió el tipo de cambio, entonces eso lo vamos a tener que ajustar, estamos en proceso de ver.

¿Cuándo van a definir cuánto costará la gasolina el próximo año?

-Se va a definir la metodología del precio, porque lo importante darle certidumbre a la gente de cómo se va a calcular.

Una formulita y punto final, metes precio del petróleo, tipo de cambio, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, ¿cuál va a ser el rango más o menos?, ¿si estamos hablando de lo que dijo Citibanamex de 22%?

-Los cálculos no sé cómo los hizo Citibanamex. Es tomando en cuenta cuánto se movió el precio del petróleo y el tipo de cambio, pero pediría que no especulemos, se va a hacer y vamos a hacer todo lo posible para que esto sea de la manera más ordenada y estamos trabajando conjuntamente todas las autoridades, Pemex no es autoridad, pero está trabajando Pemex, Secretaría de Energía, la CRE y la Secretaría de Hacienda.

¿Cómo cuál es el rango?

-Déjame ver.

¿3% no va a ser?

-No, yo creo que va a ser un poco más que eso.

¿Por ahí de 15% o 20%?

-Más o menos, no quisiera yo especular, eso lo estamos definiendo.

¿No es brutal para la economía que te suban de un año a otro 15% o 20% en gasolina?, o sea, que te suba el transporte público, que te suban las cosas por la distribución, las empresas tienen que pagar esos productos.

-Parte de estas cosas que ocurren son ir ajustando el precio relativo de la gasolina a lo que es para que todo mundo nos alineemos y se consuma lo que es el precio justo, aquí insisto, el hecho de que seamos productores de petróleo no nos permite o no nos debería, no es lo deseable subsidiar la gasolina, ¿por qué? porque si subsidias un peso la gasolina o subsidias 10 pesos la gasolina siete de cada diez pesos se va para el 10% más rico de la población, aunque todos consumimos gasolina el grado de intensidad que se consume la gasolina es un subsidio sumamente inequitativo.

Ahora, el impuesto es alto ¿no?

-Bueno, normal, insisto, Noruega es un gran productor de petróleo.

Bueno, pero contra Texas, por ejemplo, que está en la frontera. Si, o sea, nosotros la gasolina que nos queda es que vemos al otro lado del río ¿no?

-Es parte, Estados Unidos es el país de los de la OSD con el menor precio de gasolina, es una decisión que se tiene que tomar, pero cualquier otro país del mundo tiene un precio más alto.

¿No es un mal momento para hacerlo?, cuando la economía mexicana está como está, tenemos la amenaza de Trump encima, luego de pronto el gobierno mexicano toma esta decisión y dice ahí les va lo de la gasolina y dices oye ya ¿no?

-Estamos en proceso de tomarla por eso no quisiera especular sobre el grado del precio que se va a hacer, y sin embargo, estas decisiones siempre son difíciles de tomar a nadie le gusta ni tomarlas ni vivirlas.

Pero hay mejores y peores momentos. Este es un momento terrible.

-Pero hay que irlas tomando y además es una decisión que legislativamente estaba tomada, el tope se quita, si no se hace nada se libera el precio de la gasolina de manera automática. Esta liberalización del precio en la cual va a haber diferentes precios en diferentes lugares, por qué, porque la gasolina no debe valer igual en un lugar que está cerca de una refinería que en un lugar que está lejos de una refinería, somos de los pocos países en el mundo en los cuales se tiene un solo precio de la gasolina, ¿qué va a hacer esto? Pues fomentar las inversiones en ductos, en terminales de almacenamiento y en gasolineras, ¿para qué? para que no tengamos este problema con el que empezamos la conversación.

¿Qué lugares sería de gasolina barata y cuáles serían de gasolina cara en el país?

-Los puertos donde hay terminales es de gasolina un poco más barata donde entran Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Tampico, etcétera, dónde es donde es caro, pues donde la tienes que transportar muy lejos del lado oeste del país, pensemos en lugares que no estén cerca de la costa porque también la puedes traer por el lado de la costa, lo que vamos haciendo es reflejando los precios de logística.

Ahora, el acaparamiento es un tema, ¿hay especulación con la gasolina y por eso también hay escases, o es solamente el tema de que están pinchando los ductos?

-Es difícil que yo haga un pronunciamiento alrededor de si hay o no hay acaparamiento porque si hay acaparamiento eso es inapropiado y si me empujas un poco es ilegal, así que nosotros lo vamos a investigar y vamos a ver.

¿Tienen reportes de que están acaparando los gasolineros?

-Hasta ahorita no, pero estamos muy pendientes, estamos trabajando también con la Profeco precisamente para evitar este tipo de cosas, así que es una situación complicada pero estamos trabajando para minimizar los problemas.

¿Cómo van las finanzas de Pemex, después de Trión que lo vieron como un gran triunfo?, ¿tienen viabilidad cómo para poder presumir que Pemex si va a salir adelante?

-Yo tengo una frase hecha, Pemex tiene finanzas estables, mejorables, pero estables y eso es un gran avance, teníamos un reto de corto plazo bien importante que era precisamente mejorar las finanzas, adecuar las finanzas a este nuevo entorno de precios, y con humildad creo que este reto se ha enfrentado y hoy tenemos finanzas estables, se hizo un ajuste presupuestario enorme de 100 mil millones de pesos, se articularon las medidas de apoyo del gobierno federal, hemos regresado a los mercados, y por primera vez desde que el precio del petróleo estaba en $100 Pemex va a tener un superávit primario que quiere decir que es un superávit sin el servicio de la deuda.

Cuando las firmas calificadoras pongan a México a revisión, ¿dónde van a poner a Pemex, del lado de los problemas o de las soluciones?

-Déjame no hablar del lado de las calificadoras, en que estoy trabajando, en que sea parte de la solución.

Ahorita es parte del problema ¿no?

-Estamos entrando a una transición diría yo, hemos estado trabajando para mover esta compañía que es una de las 100 compañías más grandes del mundo, estos movimientos se llevan tiempo pero hoy tenemos finanzas estables y el reto de mediano plazo que ya lo empezamos a enfrentar es lo que tu mencionaste Enrique que es esta lanza en Trión. Para dar una idea, el compromiso de inversión a nombre de Pemex que hizo nuestro socio es de mil doscientos millones de dólares, el proyecto es de 11 mil millones de dólares, eso quiere decir que México es un destino atractivo para la inversión en términos energéticos y que Pemex es un socio atractivo para todas las compañías. Cuando es dueña del campo como Trión y también ganamos un campo con Chevron que no eras dueños del campo, fue un día bien importante para Pemex.

