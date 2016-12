Si estás cansado de los mismos villancicos de siempre, esta vez puedes esuchar a Chewbacca interpretar el tema “Silent Night”.

Con los fans de “Star Wars” entusiasmados por el estreno de “Rogue One”, el canal de YouTube “How It Should Have Ended” recuperó los característicos sonidos del Wookie más querido de la Galaxia para mezclarlos con la melodía de la popular canción navideña.

Te compartimos el divertido video:

Con información de Milenio.