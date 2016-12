Carolina Herrera demanda a Oscar de la Renta

Carolina Herrera ha interpuesto una demanda en el Tribunal Superior de Nueva York contra la firma Oscar de la Renta para que su exdiseñadora Laura Kim no se convierta en directora creativa de la firma del dominicano hasta abril de 2017. Según la diseñadora, de no ser así se rompería la cláusula de no competencia por un período de seis meses que Kim firmó con la casa neoyorquina al dejar la marca.

Oscar de la Renta anunció el pasado septiembre a Laura Kim y Fernando García, fundadores de la firma Monse, como sus nuevos directores creativos. Estaba previsto que su próximo trabajo fuera diseñar la colección otoño invierno 2017, que sería presentada en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero. Hecho que violaría el contrato que firmó Kim con Carolina Herrera. Los abogados de Kim afirman que la cláusula de no competencia no es aplicable puesto que su clienta no abandonó CH de forma voluntaria.

Según la revista especializada en moda WWD, Carolina Herrera presentó la demanda este miércoles. “Carolina Herrera quiere agradecer a la Corte que haya concedido una orden de restricción temporal que respalda el acuerdo de no competencia firmado por nuestra exdiseñadora. (…) En todo momento, Carolina Herrera ha sido fiel al espíritu y a la letra de nuestro acuerdo, y nos gustaría seguir protegiendo de una manera ética nuestros intereses empresariales. Nuestro objetivo sigue siendo el de presentar nuevas colecciones que encarnen el espíritu de la eterna elegancia y el refinamiento, por el que Carolina Herrera es conocida”, reza el texto de la denuncia.

A pesar de que la propia Carolina Herrera y el difunto Óscar de la Renta eran amigos personales, entre las dos firmas siempre ha existido una rivalidad comercial. Aunque el negocio de Herrera es mucho más grande gracias a las fragancias que ha creado durante estos años, el de De la Renta está más reconocido en la industria de la moda, asegura WWD. De la demanda de Herrera se deduce entre líneas que no hay ningún plan para cambiar a la mítica diseñadora, de 77 años, y reemplazarla por alguien más joven. Este suceso llega a final de un año en el que Carolina Herrera ha celebrado el 35º aniversario de su casa de moda.

Con información de El Pais