Se han expedido 4 mdp por caso Nochixtlán: afirma Campa

El subsecretario de Segob descartó que se les haya cobrado cantidad alguna a las víctimas de los disturbios; son 97 personas las que se ha atendido

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián precisó que durante el proceso de reparación de daños que se determinó para el caso Nochixtlán, se han expedido 4 millones de pesos en beneficio de 97 personas.

En ese sentido, descartó que a las víctimas de los disturbios en Nochixtlán, Oaxaca se les haya cobrado alrededor de 5 mil pesos por consulta sicológica, ya que esta fue parte de la cobertura de reparación de daños.

De ninguna manera, las asociaciones que apoyaron sicológicamente a víctimas cobraron 5 mil por consulta”, dijo durante entrevista televisiva.

Refirió que las instancias de gobierno federal involucradas en el proceso de reparación de daños por el enfrentamiento que se desarrolló en medio de un operativo para recuperar la circulación en la carretera federal 190 de Oaxaca, se han cubierto, los siguientes gastos:

En ese sentido, el subsecretario de la Segob aclaró que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la encargada de cumplir con la cobertura de esos pagos, esto luego de que se realizara una reforma a la Ley de Víctimas.

Campa Cifrián descartó que las acusaciones realizadas por Susana Pedroza, exintegrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en torno a los supuestos cobros que se realizaron a los agraviados del caso Nochixtlán tengan fundamento alguno, toda vez que se han transparentado todos los gastos efectuados para el proceso de reparación de daños.

No hay una sola persona, y he tenido relación con centenares, y no hay una sola persona que pueda decir que he cometido un hecho indebido, en mi vida personal yo hice un compromiso con la transparencia”, abundó.

Si hubiera una sola persona que hiciera acusaciones fundamentadas en mi contra, estaría dispuesto a todo, incluso a renunciar de ser necesario”, advirtió.

Con información de Excélsior