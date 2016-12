El delantero del América, Oribe Peralta, coincidió con el técnico argentino Ricardo La Volpe en el sentido de que no es ninguna obligación ganar el título del Apertura 2016, pues ha logrado estar en muchas finales y es el más exitoso.

No lo veo como una obligación, el equipo ha estado, desde que llegué, en todas las liguillas, en todas las competencias importantes ha llegado a finales o semifinales, estoy en un equipo exitoso más que muchos otros”, expresó.

De la misma manera, rechazó que el quedar marginado de no ganar el título sea un fracaso para el equipo, toda vez que cuando se trata del América se magnifican las cosas, y siempre ha sido así, a diferencia de otros equipos.

La verdad que siempre es así, al América siempre, aunque haya perdido dos partidos ya es crisis, y muchos otros pierden cinco o pelean el descenso y no hay crisis nunca. En América siempre se magnifican las cosas”, comentó.

Por ello, pidió que se hiciera un balance de lo que ha logrado el equipo al menos desde su llegada para ver si en verdad sería un fracaso, “haz un balance de lo que hemos jugado, a donde hemos llegado y saquen sus conclusiones de si es fracaso o no”.

Peralta, quien indicó que en lo personal no le ha pegado tanto el cambio de horario, dijo que el equipo hace su mejor esfuerzo para ganar los torneos en los que participa, ya después es percepción de la gente si se siente dolida o no por no ver resultados.

El equipo ha hecho todo lo posible por ganar todos los torneos en que participa, ya después es percepción de la gente sentirse dolida o no, nosotros hemos dado nuestro mejor esfuerzo para hacer mejor las cosas y sin duda que mañana y el domingo lo haremos así”, dijo.

Con información de Excélsior.